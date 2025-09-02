Анти-Мидасы 2.09.2025, 9:42

Лукашенко и Путин своими прикосновениями превращают все в отбросы.

В понедельник ОБСЕ объявило о прекращении Минского процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Сделало это по просьбе обеих сторон. Баку и Ереван решили, что дальше они уже справятся сами. Но суть не в этом. Я вот вспомнил недавнее интервью Ильхама Алиева и подумал, что кроме бесстыдства и синих пальцев у Путина и Лукашенко есть еще одна черта, про которую редко говорят. Они оба умудряются про… испортить то, что казалось бы про… испортить даже теоретически было невозможно, пишет planbmedia.io.

Уроки Путина

Когда Россия во время последнего конфликта кинула формального союзника, российские власти наверняка думали, что они делают очень тонкую real-политик. Меняют бедную Армению на богатый Азербайджан. Пашиняна, с его сомнительным демократическим происхождением, на идейно близкого диктатора Алиева. Опять же, союзника можно продать дорого, а за врага никто ничего не заплатит.

Но предать и продать отличаются не только буквой. У этих слов еще и смысл разный. Армению потеряли, но Азербайджан не приобрели. Российское ПВО сбило азербайджанский самолет и вместо того, чтобы извиниться, Путин устроил облавы на азербайджанскую диаспору. Двоих человек при этом запытали до смерти.

И вот уже в интервью каналу Аль-Арабия Алиев называет советский период оккупацией, говорит про российское вторжение в Украину и о том, что Баку всегда поддерживал ее территориальную целостность. То есть, по факту, свою Армению Россия предала совершенно бескорыстно. Просто из любви к искусству. Армяно-азербайджанский конфликт урегулировали в Вашингтоне. Безо всякого российского участия. Теперь у Армении и Азербайджана есть против кого дружить. А Россия потеряла обе страны.

Как точно также до этого Путин потерял Украину. Там, правда, все происходило в два этапа. Сначала российские власти не удержались и украли в 2014 году украинский Крым. Несмотря на это на выборах в 2019 году президентом Украины избрали самого пророссийского на тот момент из всех возможных кандидатов.

То есть, отношения можно было наладить, даже не возвращая Крыма. Но вместо этого Путин выбрал Киев за три дня. С Киевом за три дня получилось неловко. И чем дальше, тем более неловко получается со всем остальным.

Национальное достояние «Газпром» просит забрать деньги у российских пенсионеров и дать ему. В фонде Национального благосостояния всего благосостояния осталось на три дня. А в стране, которую дразнили бензоколонкой, пропадает бензин. Хотя для этого надо было, конечно, особенно постараться.

Успехи Лукашенко

Ну примерно также, как для того, чтобы в Беларуси пропала картошка. Но у Лукашенко получилось не хуже, чем у его друга Путина. Теперь вот объясняет, что все проблемы с картошкой исключительно в головах. Ну как все болезни от нервов. И ведь не поспоришь. Проблемы с картошкой действительно из-за одной головы, в которой слишком много оригинальных идей.

Как при всем богатстве белорусских лесов сделать убыточной белорусскую деревообработку. Как взять на государственное содержание построенную для частных лиц за кредиты, взятые под государственные гарантии, Биокорпорацию. И как испортить отношения с соседями, не привлекая внимания санитаров.

До августа 2020 года Лукашенко был почти приличным человеком. Принимал госсекретаря США на важнейшие геополитические темы. И даже после 2020-го года Запад был готов все понять и снова простить. Отменить символические на тот момент санкции и перевернуть страницу.

Но геополитическое величие распухло и давило на центры принятия решений. Поэтому Лукашенко решил устроить укрощение Европы. Сначала посадкой самолета. Когда Европа не укротилась, натравил на европейские границы мигрантов. В результате всех предпринятых усилий санкции стали совсем несимволическими.

Как следствие, пришлось стать соучастником путинской войны против Украины. И очень повезет, если в итоге не станет прямым участников. Потому что платить по этой ставке будет нечем.

Когда-то Сергей Чалый назвал Лукашенко анти-Мидасом. Человеком, который своим прикосновением все превращает в отбросы. Так Путин от него ничем в этом смысле не отличается. Неудивительно, что им двоим так легко найти общий язык. Всегда можно заняться взаимной психотерапией. Объяснять друг другу, что все идет по плану. А не курсом русского военного корабля.

