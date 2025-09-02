Польша ответила на «Запад-2025» 2.09.2025, 9:45

2,130

В стране начались крупнейшие военные учения.

В Польше начались крупнейшие в 2025 году военные учения «Железный защитник-25». Об этом 1 сентября написали RMF24.

В мероприятии принимают участие более 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, которые задействовали более 600 единиц военной техники на суше, море и в воздухе.

Учения проходят на полигонах в Оржише, Уске и Новой Дебе, а также в «полевых условиях» вне специально отведенных военных зон. Железный защитник — это комплексные маневры, сочетающие несколько координационных этапов и включающие применение современных платформ огневой поддержки и разведки. Также во время учений учитываются уроки, полученные из боевых действий в Украине.

Главное командование Вооруженных сил Польши подчеркивает важность интеграции действий сухопутных, воздушных, морских сил и киберпространства, что повышает потенциал сдерживания и оперативные возможности НАТО.

Маневры «Железного защитника» проводятся в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025», в которых, по словам президента Украины Владимира Зеленского, может принять участие до 150 тысяч военных. Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш подчеркнул, что польские учения являются ключевым ответом на эти действия, при этом не направлены ни против одного конкретного государства.

По словам Генерального штаба, цель учений — продемонстрировать единство, профессионализм и рост боевых возможностей союзников НАТО.

