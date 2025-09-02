закрыть
2 сентября 2025, вторник, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша ответила на «Запад-2025»

  • 2.09.2025, 9:45
  • 2,130
Польша ответила на «Запад-2025»

В стране начались крупнейшие военные учения.

В Польше начались крупнейшие в 2025 году военные учения «Железный защитник-25». Об этом 1 сентября написали RMF24.

В мероприятии принимают участие более 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, которые задействовали более 600 единиц военной техники на суше, море и в воздухе.

Учения проходят на полигонах в Оржише, Уске и Новой Дебе, а также в «полевых условиях» вне специально отведенных военных зон. Железный защитник — это комплексные маневры, сочетающие несколько координационных этапов и включающие применение современных платформ огневой поддержки и разведки. Также во время учений учитываются уроки, полученные из боевых действий в Украине.

Главное командование Вооруженных сил Польши подчеркивает важность интеграции действий сухопутных, воздушных, морских сил и киберпространства, что повышает потенциал сдерживания и оперативные возможности НАТО.

Маневры «Железного защитника» проводятся в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025», в которых, по словам президента Украины Владимира Зеленского, может принять участие до 150 тысяч военных. Вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш подчеркнул, что польские учения являются ключевым ответом на эти действия, при этом не направлены ни против одного конкретного государства.

По словам Генерального штаба, цель учений — продемонстрировать единство, профессионализм и рост боевых возможностей союзников НАТО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип