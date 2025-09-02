закрыть
2 сентября 2025, вторник, 11:12
Зеленский обратился в МОК из-за белорусских спортсменов

  • 2.09.2025, 9:55
  • 3,698
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал проявить принципиальность.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и выразил надежду, что МОК «сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже, и в отношении агрессивной России, и в отношении ее сообщницы Беларуси», и пригласил президента МОК в Украину, пишет «Интерфакс-Украина».

«Говорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поздравил с избранием на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов и спортсменок со стороны МОК. К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство. За время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов», — написал он в Телеграме в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается использовать «каждое спортивное событие… всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганды».

«Каждое спортивное событие, к которому российское государство дотягивается, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганды, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже, и в отношении агрессивной России, и в отношении ее сообщницы Беларуси. Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине», — подытожил президент.

Кирсти Ковентри — зимбабвийская пловчиха, олимпийская чемпионка, самая титулованная олимпийка из Африки. В 2025 году была избрана президентом МОК.

