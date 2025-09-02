закрыть
2 сентября 2025, вторник, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ произошла утечка нефтепродуктов в Черное море

3
  • 2.09.2025, 10:09
  • 2,888
В РФ произошла утечка нефтепродуктов в Черное море

Огромное пятно движется к оккупированному Крыму.

Возле российского Новороссийска в результате утечки в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов. Пятно площадью около 350 квадратных километров дрейфует в направлении оккупированного Крыма, сообщает «РБК-Украина».

Ранее, по спутниковым измерениям по состоянию на 30 августа, площадь загрязнения оценивали в 75 квадратных километров, а объем утечки - в 4-5 тонн. Сейчас масштабы аварии оказались значительно больше.

«Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн», - говорится в сообщении.

По словам экспертов, загрязнение локализуется западнее Анапы. Возможен выброс части нефтепродуктов на побережье севернее Анапы, а само пятно движется в сторону Крыма, проходя южнее Керченского пролива.

Утечка произошла 29 августа во время грузовой операции с танкером в порту Новороссийск. После инцидента Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации одно из трех выносных причальных устройств на своем морском терминале.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип