Белорусам предложили купить у БелЖД целый купейный вагон 2 2.09.2025, 10:34

Сколько он стоит и как выглядит?

Барановичское отделение Белорусской железной дороги выставило на аукцион необычный лот — целый пассажирский купейный вагон 1984 года выпуска. Информация об этом появилась на электронной торговой площадке госимущества, пишет Telegraf.news.

Начальная цена за вагон, рассчитанный на 36 спальных мест, составила 91 000 рублей (без учета НДС). Чтобы принять участие в торгах, которые пройдут 30 сентября, необходимо внести задаток в размере 4550 рублей.

Согласно описанию, это кузов купейного вагона производства ГДР. Кроме мест для пассажиров, он оснащен системой вентиляции и кондиционирования, комбинированной системой отопления, кипятильником и пожарной сигнализацией. Победитель аукциона должен выкупить лот в течение 30 дней, но есть возможность получить рассрочку.

Находится вагон в Лунинце. Каким образом победитель аукциона сможет его забрать, в описании лота не уточняется.

Фото: gostorg.by

Стоит отметить, что это не единственное железнодорожное имущество на площадке. Например, там же продаются вагоны-цистерны, и они дороже — их начальная цена составляет в среднем 174 тысячи рублей.

Gostorg.by — это государственная электронная торговая площадка, оператором которой выступает «Институт недвижимости и оценки». Здесь продается преимущественно государственное имущество, которое не используется предприятиями, а также списанные, но ещё пригодные для использования активы: здания, техника, оборудование, транспорт и так далее.

Фото: gostorg.by

