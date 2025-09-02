Ученые: Спутник Плутона, возможно, создал два новых мира на краю Солнечной системы 2.09.2025, 10:44

Плутон (внизу) и его крупнейший спутник Харон

Фото: NASA

Астрономы провели новое исследование карликовой планеты.

Астрономы из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США) провели новое исследование карликовой планеты Плутон и его спутников с помощью космического телескопа Уэбб.

Ученые считают, что как минимум два спутника Плутона, Никта и Гидра, были созданы из обломков, выброшенных в космос из недр самого большого спутника Плутона под названием Харон, пишет Space (перевод - «Фокус»).

За орбитой восьмой планеты Солнечной системы, Нептуна, начинается пояс Койпера, где находятся миллионы разнообразных ледяных объектов. Многие из них называются транснептуновыми объектами. В поясе Койпера также находится карликовая планета Плутон, имеющая пять спутников: Харон, Никта, Гидра, Кербер и Стикс.

Плутон

Фото: NASA

Ранее в этом году, как уже писал Фокус, ученые представили теорию, согласно которой Харон образовался в результате столкновения с Плутоном ледяного объекта. В итоге появился не только Харон, но и были выброшены в космос ледяные обломки, из которых вероятно образовались четыре других спутника.

То есть остальные спутники Плутона могут иметь тот же состав, что и Харон, и по сути миллиарды лет назад были его частью. Ученые решили проверить эту теорию и пришли к выводу, что как минимум Никта и Гидра могут состоять из фрагментов недр Харона, выброшенных во время столкновения.

Харон

Фото: NASA

Ученые провели исследование транснептуновых объектов и пришли к выводу, что Никта и Гидра не похожи на них. В частности, это связано с наличием на поверхности двух спутников Плутона вещества богатого углеродом.

Ученые считают, что Никта и Гидра, вероятно, практически не изменились с момента своего появления. На спутниках не происходит активных геологических процессов, а любые изменения на их поверхности незначительные и связаны с падением метеоритов.

Никта

Фото: NASA

Также исследование предполагает, что фрагменты недр Харона могут возвращаться обратно на поверхность крупнейшего спутника Плутона. Дело в том, что бомбардировка метеоритами Никты и Гидры приводит к выбросу обломков с их поверхности, которые, вероятно, падают на Харон.

Поскольку этот спутника также мертв в геологическом плане, то обломки оастются на его поверхности и можно увидеть первоначальный состав ледяного тела, создавшего этот спутник Плутона. Ученые считают, что Харон также практически не изменился за миллиарды лет.

Астрономы продолжат изучение Плутона и его спутников, чтобы найти больше подтверждений своей теории.

Гидра

Фото: NASA

