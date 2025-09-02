Разведка Южной Кореи раскрыла, сколько военных КНДР погибло в Украине 2.09.2025, 10:57

1,108

Счет идет на тысячи.

Около 2 тысяч северокорейских военных погибли на войне в Украине. Пхеньян может отправить на фронт дополнительные силы, сообщает Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

По данным разведки, Северная Корея также планирует дополнительно отправить в Россию около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

Известно, что с октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих и оружие для поддержки военных усилий России против Украины.

Северная Корея (КНДР) стала активным сторонником России в войне против Украины, предоставляя материальную, военную и дипломатическую поддержку. В целом, по оценкам, КНДР отправила в Россию более десяти тысяч солдат, которые воевали на ее стороне в Курской области. Часть из них понесла серьезные потери.

