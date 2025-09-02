В Беларуси утвердили порядок перерасчета платы за ЖКХ 2.09.2025, 11:00

Есть несколько важных нюансов.

«Совет министров» Беларуси 27 августа принял новое постановление, которым регулируется порядок расчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Документ утвердил новую редакцию положения о порядке расчетов в этой сфере, а также порядок отключения коммунальных услуг тем, у кого есть задолженность по оплате.

Постановление №465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства» от 27 августа 2025 года, которое на днях было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, отменило собой ряд связанных документов, объединив все новации последнего времени в один документ, который официально заработает с 1 октября 2025 года.

В частности, правительство определило, как будет проводиться перерасчёт за некоторые виды коммунальных услуг, например, за электроэнергию, потребляемую на работу лифта, в случае, если человек не проживает в квартире свыше 10 суток подряд по месту жительства. В числе законных оснований для перерасчёта в документе упомянуты следующие:

- выезд за границу,

- выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение,

- лечение в больнице,

- прохождение военной службы или службы в резерве, альтернативной службы,

- выезд в сельские населенные пункты, садоводческие товарищества, дачные кооперативы,

- выезд на учебу, в служебную командировку и др.

Подать документы на перерасчёт за ЖКУ нужно не позднее 30 календарных дней со дня возвращения на место жительства. С полным перечнем оснований для перерасчёта оплаты ЖКХ можно ознакомиться в постановлении Совмина по ссылке.

Кому не сделают перерасчёт?

Тем не менее, отдельных категории белорусов не могут рассчитывать на такой перерасчёт. Речь о тех белорусов, которые выехали за пределы Беларуси с 1 марта 2022 года на срок свыше 30 дней подряд (за исключением выезда по отдельным основаниям). Им не будут пересчитывать плату за ЖКУ за тот период, когда они были включены в один из двух списков:

- список трудоспособных граждан, не занятых в экономике (на этом основании они также обязаны оплачивать услуги ЖКХ по ценам и тарифам, обеспечивающим 100%-ное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание),

- список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Беларуси (они также возмещают государству экономически обоснованные затраты на оказание ЖКУ по 100%-ным тарифам).

Кому и как могут отключить ЖКУ?

Что касается отключения коммунальных услуг, то основания, закреплённые в утверждённом правительством постановлении, остались прежними: достаточно два месяца подряд не оплатить ЖКУ без уважительных причин, как коммунальщики могут запустить административную процедуру отключения. В документе чётко приписали весь процесс пошагово. Должнику письменное предупреждение обязаны либо вручить лично под роспись, либо доставить по почте заказным письмом, либо переслать посредством национальной почтовой электронной системы. После этого человеку даётся 5 календарных дней на погашение задолженности.

Если человек откажется поставить подпись, подтверждающую факт вручения письменного предупреждения или до него невозможно будет «достучаться» ни одним из выше описанных способов, должен составлять соответствующий акт, а через 5 рабочих дней со дня составления такого акта — ЖКУ отключены должнику.

Кстати, возместить государству должнику придётся не только всю сумму задолженности и пению за каждый день просрочки (сумма осталась прежней — 0,3% от суммы долга), но и все затраты, связанные с возобновлением оказания коммунальных услуг.

