Показательная ситуация

  • Петр Олещук
  • 2.09.2025, 11:16
  • 2,916
Показательная ситуация
Петр Олещук

Вся «нейтральность» Будапешта испарилась.

21 августа 2025 года в Мукачево (Закарпатская область) двумя крылатыми ракетами «Калибр» был поражён гражданский завод с американскими инвестициями, производитель бытовой техники и кофемашин. В результате мощной атаки возник крупный пожар, более 20 рабочих получили ранения. Президент Американской торговой палаты Украины Андрей Гундер прямо заявил: «Россия бьёт по американскому бизнесу в Украине, и очень важно, чтобы президент Трамп это увидел». Этот инцидент стал первым настолько серьезным ударом российских ракет по Закарпатью за годы полномасштабной войны.

Ситуация показательна тем, что длительное время о «защите жителей Закарпатья» говорили в соседней Венгрии, где местный лидер В. Орбан постоянно апеллирует к «защите украинских венгров», мотивируя этим вмешательства в украинские внутренние дела, блокирование евроинтеграции для Украины и т.д. Но встал ли он так же решительно на защиту Закарпатья, когда для него возникла реальная угроза от российских ракет?

Итак, премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что правительство «изучило последствия ракетного удара по Мукачево» и распорядился подготовить венгерские больницы у границы для приёма пострадавших. В своей публикации Орбан отметил: «Усилия ради мира и переговорный процесс, инициированный президентом Трампом, должны продолжаться. Ничего, кроме мира!». Ни слова про агрессора, который нанес сам удар.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто занял ту же линию. В своём комментарии он не назвал Россию и даже не упомянул Закарпатье, ограничившись призывом как можно скорее достичь мира. Президент Венгрии Тамаш Шуйок также избегал прямых формулировок. Утром 21 августа он в своём посте выразил «глубочайшие соболезнования пострадавшим от российского ракетного обстрела Мукачево». Однако спустя час слово «российский» исчезло из текста. В более поздней версии речь шла лишь о «ракетном обстреле» без уточнения виновных. Шуйок объяснил это ожиданием уточнения деталей и ответственности за атаку. При этом он призвал противостоять «этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию» дипломатическими усилиями и выразил веру, что «благодаря международным дипломатическим усилиям стороны вскоре положат конец этой бойне».

Подобная позиция Будапешта полностью вписывается в его устоявшуюся линию в российско-украинской войне. Венгерское руководство традиционно избегает критики Москвы, акцентируя внимание исключительно на мирных переговорах. Партия Орбана многие годы поддерживает тесные связи с Кремлём. Риторика венгерской дипломатии всегда строится вокруг тезиса о «необходимости мира». После возобновления переговоров США и России на Аляске Сийярто заявил, что это «наконец приблизило нас к миру», ведь «если будет мир, не будет больше бомбардировок и бессмысленных жертв». Такой подход подчёркивает образ Будапешта как «миротворца», но в глазах многих критиков выглядит как фактическое оправдание агрессии.

Официально Венгрия объясняет свою позицию стремлением к скорейшему завершению войны и поддержкой переговоров. Власти подчеркивают заботу о безопасности венгерской общины Закарпатья, но не решаются открыто обвинять Москву. В Украине это воспринимают как уклонение от солидарности. Когда ЕС 29 августа выступил с жёстким осуждением российских ударов по Киеву, 26 стран поддержали заявление, но Венгрия воздержалась, вновь заявив о «приоритете мира». Для Киева подобная позиция выглядит как двойные стандарты. Многие украинские политики подчёркивают: «во время войны слова имеют значение», и молчание о виновнике обстрелов только играет на руку агрессору.

Таким образом, обстрел американского завода на Закарпатье стал не только актом террора со стороны России, но и проверкой на честность для союзников: кто готов прямо назвать агрессора, а кто прячется за удобными словами о «мире».

Кстати, показательно, что вся «нейтральность» Будапешта испарилась, когда украинские беспилотники долетели до элементов нефтепровода «Дружба», через который нефть идет в Венгрию из России. Там правительство Венгрии сразу нашло «украинский след» и даже успело ввести санкции против командующего украинскими Силами беспилотных систем Роберта Бровди («Мадяра»), который сам является этническим венгром. Никаких абстрактных призывов к миру – только обещания кар и репрессий для Украины. Оказывается, именно российская нефть – это цена всей «принципиальности» правительства Орбана.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

