2 сентября 2025, вторник, 11:56
Белорус, который реконструировал Несвижский замок, переехал в Польшу

  2.09.2025, 11:22
Александр Андриянов

Там он открыл успешную строительную компанию.

В 2022 году белорусский предприниматель Александр Андриянов уложил вещи в 26 коробок и уехал в Польшу, пишет Most. В этой стране он с нуля стал строить тот же бизнес, что вел в Беларуси, — его компания Lepszy dom Polska занимается реконструкцией, ремонтом и организацией строительства. MOST поговорил с предпринимателем об условиях ведения бизнеса в Польше, эмигрантском комьюнити в Варшаве и о том, что такое Uber-подход в строительстве.

В центре Минске по улице Румянцева стоит историческое здание, где расположилось представительство Всемирного банка. В 2016 году его реконструкцию для офиса банка доверили компании «Надежный дом».

А еще компании «посчастливилось поучаствовать» в реконструкции части Несвижского замка.

— Мы прикоснулись к многовековой истории и вложили свою лепту в то, чтобы она стала чуть-чуть лучше и сохранилась для потомков, — рассказывает о проекте основатель компании Александр Андриянов.

Оба проекта он называет по-настоящему интересными. Но через шесть лет после заказа на реконструкцию объекта для Всемирного банка он, уложив все свои вещи в 26 коробок, вместе с семьей уехал в Польшу.

— К сожалению, сейчас бренд «Надежный дом» исчез, — говорит Александр Андриянов. — В Польше пришлось все начинать сначала.

Однако на сайте польской компании Александра, зарегистрированной всего 2,5 года назад, написано: «Более 25 лет опыта». Это отсылает к белорусской части ее истории. Не стали менять и логотип — красные фигуры на белом фоне. Бизнесмен с гордостью отмечает, что его разработал известный белорусский художник Владимир Цеслер.

«Сотни тысяч злотых, может, миллионы»

Сейчас Александр пытается выходить на польских заказчиков и партнеров, однако пока его клиенты — это белорусы, украинцы и другие иммигранты, которые открывают в Польше собственные бизнесы. Lepszy dom Polska готовит к открытию кафе, рестораны (например, Królewska Kawa в Варшаве), маникюрные салоны, парикмахерские, в сотрудничестве с дизайнерами разрабатывает проекты интерьеров, помогает экономить на строительных материалах.

В последнее время стали появляться заказы на жилье. Все те же белорусские и украинские бизнесмены, обосновавшиеся в Польше, задумываются о переезде из арендных квартир в собственные.

Александр называет свою компанию маленькой. В год она выполняет около 10 проектов. Но бизнес развивается, растет его узнаваемость, хотя Александр признается, что до стабильности еще далеко.

Отвечая на вопрос об оборотах, он уклончиво говорит о «сотнях тысячах злотых, может, миллионах».

— Цифры не позволяют купить особняк и Rolls-Royce, — смеется бизнесмен. — Звезд с неба не хватаем. Пока работаем в основном на развитие.

Lepszy dom Polska работает не только в Польше. Беларусские эмигранты разъехались по разным странам, поэтому клиентов находят в том числе в Италии, Португалии, Испании и Нидерландах.

Работников нанимают «по системе Uber», как ее называет Александр. Из постоянно обновляющейся базы, в которой более 1000 работников строительных специальностей по всей Европе, подбирают специалистов под конкретные задачи. Похожей схемой предприниматель пользовался и в Беларуси.

— Сейчас с нами сотрудничают больше 50 человек, которые задействованы в разных странах на разных задачах, — отмечает он.

«Все то же самое, но в более благоприятных условиях»

Александр полагает, что в странах ЕС условия ведения бизнеса лучше, чем в Беларуси: в Европе более стабильное и прогнозируемое пространство. Открыть компанию можно даже онлайн — это особенно удобно, когда бизнесмен еще не очень хорошо знает язык. Есть практика возврата переплаченных налогов на счет фирмы.

Вместе с тем белорус признает: поначалу все равно сложно. Приходится адаптироваться к стране, ее правилам, изучать законодательство, подстраиваться под местную бюрократию.

— Мы здесь изучали правила ведения бизнеса так же, как это было в Беларуси, когда мы были молодыми, когда только начинали, — говорит предприниматель. — Все то же самое, но в более благоприятных условиях.

«Кого ни возьми, все классные профессионалы»

Иностранному бизнесмену тяжело выстоять на европейском рынке в одиночку. Поэтому предприниматели из стран постсоветского пространства объединились в комьюнити. Александр говорит, что специалисты, связанные со строительством и дизайном, хорошо понимают, что здесь они друг другу не конкуренты.

— Нет такого, что я втихаря что-то узнал и делаю, а вы, все остальные, отстаньте, — объясняет белорус. — Рынки в Европе очень большие, и повысить свою узнаваемость на них достаточно сложно. Поэтому такое взаимодействие развивает всех.

Александр и его партнеры проводили за свой счет семинары и встречи для строительного сообщества Варшавы. Именно в профессиональном комьюнити Александр нашел инженеров и других специалистов для своей польской компании.

— Здесь оказалась «квинтэссенция» кадров, которые уехали, — смеется он. — Кого ни возьми, все классные профессионалы.

«Сначала надо заработать имя на рынке»

В том, что политическая ситуация в Беларуси когда-нибудь изменится, мужчина сильно сомневается. Но даже если это произойдет, возвращаться на родину он не планирует — говорит, строительный рынок в Европе намного больше, соответственно, больше возможностей для развития.

Александр говорит, что хочет работать в прогнозируемых условиях и реализовывать важные проекты, которые можно было бы показать детям и сказать: «Вот смотрите, это мы построили».

— Таких крупных проектов [как реконструкция офиса Всемирного банка в Минске или Несвижского замка] в Польше у нас еще не было, сначала надо заработать имя на рынке, — отмечает Александр.

