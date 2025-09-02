Удар ВСУ по «Дружбе»: ключевой узел выведен из строя

Удар ВСУ по «Дружбе»: ключевой узел выведен из строя2
- 2.09.2025, 11:31
- 1,766
Опубликованы спутниковые снимки.
В сети появились спутниковые снимки, отображающие результаты разрушений на нефтеперекачивающей станции «Дружба» в городе Унеча Брянской области России. Согласно новый данным, большинство установок перекачки были выведены из строя.
Новый кадры последствий удара были опубликованы 2 сентября на канале Dnipro Osint. Фото появились через неделю после последней воздушной атаки Сил беспилотных систем ВСУ.
«Ударами выведено из строя большинство установок перекачки», — говорится в сообщении.
Судя по спутниковым снимкам, в результате атаки и пожара полностью разрушено здание насосной станции: крыша обрушилась по всей длине сооружения, уничтожены несколько технических помещений и часть технологического оборудования. Большинство установок перекачки выведено из строя.
Атака на НПС «Унеча» стала второй за август. Первый удар 12 августа привел к уничтожению двух насосных станций и рядом расположенного оборудования. Станция играет ключевую роль в транспортировке российской нефти: через нее осуществляется подача сырья на экспорт в порт Усть-Луга. Также станция предназначена для обеспечения поставок на белорусский НПЗ в Мозыре и для перекачки нефти в Словакию и Венгрию.