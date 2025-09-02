«Стандартная чушь от россиян» 2.09.2025, 11:33

Экс-президент Эстонии прокомментировал заявления РФ накануне учений «Запад-2025».

Несут ли опасность белорусско-российские учения «Запад-2025», которые запланированы на сентябрь? Такой вопрос сайт Charter97.org задал экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу:

— Это ротация. Они проводят их каждый год: «Запад», «Восток», «Центр», «Кавказ». Будет интересно посмотреть, что они отрабатывают и что смогут выставить на предстоящих учениях, поскольку российская армия сейчас находится в довольно плачевном состоянии по сравнению с тем, что было в 2021 году. Мы наблюдаем за их действиями, и некоторые из них могут быть довольно забавными. В прошлый раз огромные катера на воздушной подушке без предупреждения просто въехали на пляж Калининграда, и тысячи людей бежали оттуда, спасая свои жизни, потому что, как это обычно бывает по советско-российским традициям, никого не предупредили, и все были напуганы. Посмотрим, что будет. Уверен, натовцы будут внимательно следить за этим.

— Было объявлено, что в ходе учений будут проведены испытания гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», а также имитация (что бы это ни значило) ядерного удара.

— Единственное, что они могут сделать, — это, возможно, запустить что-то из Калининграда, а затем отработать то же самое внутри Калининграда, потому что иначе как можно имитировать это в соседних странах?

— Видите ли вы какую-либо опасность для Сувалкского коридора в связи с учениями «Запад-2025»? Есть ли потенциал для каких-либо провокаций на этом направлении?

— Честно говоря, я не знаю, откуда у них войска для провокаций. Это компактная территория диаметром 60 километров. Но посмотрим, что они смогут сделать. Очевидно, что они не будут вести стандартные военные действия. Возможно, они что-то сделают с нелегальными мигрантами, что-то типично советское или российское, чтобы изводить поляков и литовцев. Посмотрим.

Не думаю, что кто-то здесь особенно обеспокоен. Думаю, людям больше интересно, что они собираются сделать. Очевидно, что сейчас у них дела идут очень плохо в Украине. Интересно будет посмотреть, что они смогут сделать. Также интересно, что Скабеева недавно рассказывала из какого-то странного польского источника о том, как «эстонцы планируют превентивный удар по России» — стандартная чушь, которую они несут.

— Значит, вы не видите непосредственной опасности для стран Балтии от предстоящих учений?

— Не вижу. Если бы была реальная опасность, мы бы увидели наращивание сил. Пока мы не увидим наращивания сил у границ стран Балтии, нам не о чем беспокоиться. Мы просто понаблюдаем, как они проводят свои военные учения в советском стиле.

