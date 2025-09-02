У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо есть все шансы на «Оскар» 2.09.2025, 11:36

Гильермо дель Торо

Фото: Литрес

Киноиндустрия обожает мексиканского режиссера.

Гильермо дель Торо — один из самых любимых режиссеров Голливуда, и его репутация может стать ключевым фактором в успехе нового фильма «Франкенштейн» на «Оскаре», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Режиссер уже доказал, что его имя способно принести успех фильмам: в 2021 году «Аллея кошмаров» попала в номинацию «Лучший фильм», несмотря на скромные сборы. Анимационный «Пиноккио» принес ему еще один «Оскар» в 2022 году.

«Франкенштейн» имеет шансы в технических категориях — от дизайна костюмов и декораций до грима, звука и музыки композитора Александра Деспла. Эти номинации могут приблизить фильм к спискам лучших картин.

В актерском составе — Джейкоб Элорди в роли чудовища, Кристоф Вальц в яркой камео и Оскар Айзек, вернувшийся на большой экран в образе Виктора Франкенштейна. Его работа может стать карьерным перезапуском, хотя конкуренция может оставить его за бортом.

Однако есть препятствия — хронометраж 150 минут и жесткие сцены могут отпугнуть часть академиков. Тем не менее дель Торо уже ломал жанровые барьеры, сочетая зрелищность и глубокую эмоциональность.

В год, когда эмоции и авторитет играют не меньшую роль, чем касса, Netflix может продвинуть «Франкенштейна» в топ-гонку — если зрители полюбят монстра так же, как его создателя.

