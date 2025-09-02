закрыть
2 сентября 2025, вторник, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Треть российских предприятий на грани банкротства

3
  • 2.09.2025, 11:57
  • 1,584
Треть российских предприятий на грани банкротства

Доля убыточных компаний в России установила рекорд.

Ухудшение состояния российской экономики начинают ощущать на себе все больше компаний, пишет The Moscow Times. По итогам января — июня доля убыточных организаций выросла на 2,3 п.п. и достигла 30,4% — максимума с 2020 года, когда из-за пандемии в минус работали 35% предприятий. Это следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Согласно официальной статистике, за первые полгода 2025-го 43 тыс. организаций получили прибыль на общую сумму 18,4 трлн руб., тогда как почти 19 тыс. компаний отчитались об убытках, совокупно превысивших 5 трлн.

«В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10–20%. Показатель в 30% — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. Оптимальной нормой считается значение не выше 15–20%», — говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, текущий показатель говорит о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей. Согласно данным Росстата, наибольшие убытки фиксируются в добыче угля, производстве и распределении пара и горячей воды, водоснабжении и водоотведении, а также в сфере утилизации отходов. Кроме того, в числе убыточных — сухопутный пассажирский транспорт и научные исследования. В этих отраслях в минусе находится до половины компаний и более.

«Под давлением остаются строительство и производство товаров длительного пользования — автомобилей, бытовой техники, промышленного оборудования. Здесь слишком высока конкуренция с Китаем, склады дистрибуторов которого уже переполнены», — отметил руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

Рост убыточности ведет к снижению налоговых поступлений, падению инвестиционной активности и повышению долговой нагрузки, замечает Чернов. Это усиливает давление на банки, вынужденные чаще реструктурировать кредиты, и на государство, которое поддерживает убыточные отрасли через субсидии, добавил аналитик. «Это также грозит ростом банкротств и разгоном инфляции, ведь «выжившие» компании будут поднимать цены», — предупредил Курасов.

Если текущие макроэкономические условия сохранятся, доля убыточных предприятий будет расти, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. «Главный риск роста убыточности в том, что компании начнут откладывать инвестиционные проекты, обновление оборудования и внедрение технологий. Это ударит по подрядчикам из малого и среднего бизнеса и приведет к рискам для занятости и производительности на местах», — говорит доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

По словам Катырина, смягчить ситуацию можно за счет снижения кредитной нагрузки, фискальных послаблений для отдельных отраслей и расширения мер господдержки.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов