Треть российских предприятий на грани банкротства 3 2.09.2025, 11:57

1,584

Доля убыточных компаний в России установила рекорд.

Ухудшение состояния российской экономики начинают ощущать на себе все больше компаний, пишет The Moscow Times. По итогам января — июня доля убыточных организаций выросла на 2,3 п.п. и достигла 30,4% — максимума с 2020 года, когда из-за пандемии в минус работали 35% предприятий. Это следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Согласно официальной статистике, за первые полгода 2025-го 43 тыс. организаций получили прибыль на общую сумму 18,4 трлн руб., тогда как почти 19 тыс. компаний отчитались об убытках, совокупно превысивших 5 трлн.

«В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10–20%. Показатель в 30% — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. Оптимальной нормой считается значение не выше 15–20%», — говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, текущий показатель говорит о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей. Согласно данным Росстата, наибольшие убытки фиксируются в добыче угля, производстве и распределении пара и горячей воды, водоснабжении и водоотведении, а также в сфере утилизации отходов. Кроме того, в числе убыточных — сухопутный пассажирский транспорт и научные исследования. В этих отраслях в минусе находится до половины компаний и более.

«Под давлением остаются строительство и производство товаров длительного пользования — автомобилей, бытовой техники, промышленного оборудования. Здесь слишком высока конкуренция с Китаем, склады дистрибуторов которого уже переполнены», — отметил руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

Рост убыточности ведет к снижению налоговых поступлений, падению инвестиционной активности и повышению долговой нагрузки, замечает Чернов. Это усиливает давление на банки, вынужденные чаще реструктурировать кредиты, и на государство, которое поддерживает убыточные отрасли через субсидии, добавил аналитик. «Это также грозит ростом банкротств и разгоном инфляции, ведь «выжившие» компании будут поднимать цены», — предупредил Курасов.

Если текущие макроэкономические условия сохранятся, доля убыточных предприятий будет расти, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. «Главный риск роста убыточности в том, что компании начнут откладывать инвестиционные проекты, обновление оборудования и внедрение технологий. Это ударит по подрядчикам из малого и среднего бизнеса и приведет к рискам для занятости и производительности на местах», — говорит доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

По словам Катырина, смягчить ситуацию можно за счет снижения кредитной нагрузки, фискальных послаблений для отдельных отраслей и расширения мер господдержки.

