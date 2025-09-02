«Кадыров не смог ходить»
2.09.2025
Новые свидетельства о болезни правителя Чечни.
Состояние здоровья правителя Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
«Он не мог ходить. Совсем. Ровно несколько шагов сделать не получалось. Стоял тоже с большим трудом. Постоянно требовалась помощь», — так источники Telegram-канала описали появление Кадырова на школьной линейке 1 сентября.
Напомним, ранее сайт Charter97.org сообщал, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Турции.
Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме во второй половине дня 24 июля.
Рамзан Кадыров внезапно начал задыхаться после того, как зашел в воду. Персонал, находившийся рядом и заметивший ситуацию, вызвал медицинские службы. Быстро прибывшие на место команды оказали помощь Кадырову.
Кадыров впоследствии был доставлен в частную больницу на скорой помощи.