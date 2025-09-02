закрыть
2 сентября 2025, вторник, 13:15
«Кадыров не смог ходить»

  • 2.09.2025, 12:03
«Кадыров не смог ходить»

Новые свидетельства о болезни правителя Чечни.

Состояние здоровья правителя Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Он не мог ходить. Совсем. Ровно несколько шагов сделать не получалось. Стоял тоже с большим трудом. Постоянно требовалась помощь», — так источники Telegram-канала описали появление Кадырова на школьной линейке 1 сентября.

Напомним, ранее сайт Charter97.org сообщал, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Турции.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме во второй половине дня 24 июля.

Рамзан Кадыров внезапно начал задыхаться после того, как зашел в воду. Персонал, находившийся рядом и заметивший ситуацию, вызвал медицинские службы. Быстро прибывшие на место команды оказали помощь Кадырову.

Кадыров впоследствии был доставлен в частную больницу на скорой помощи.

