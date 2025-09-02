Где недалеко от Минска можно собрать много грибов 2.09.2025, 12:10

1,612

Названы лучшие направления для любителей тихой охоты.

Недалеко от Минска есть много грибных мест: например, под Логойском или в Хатынском лесу. О своих любимых локациях грибники рассказали агентству «Минск-Новости».

Одним из самых грибных направлений считается Логойщина. В направлении Витебска, начиная от Логойска и до Плещениц, вдоль трассы расположено множество лесных массивов, где растут подосиновики, маслята, боровики, моховики, подберезовики, опята, сыроежки и курочки.

«Там смешанные леса, много сосны и березы, а мох создает идеальные условия для роста разных видов, — отметил грибник с 20-летним стажем Михаил. — Особенно хорошо там растут лисички, их всегда легко найти свежими и красивыми. Главное — знать, куда идти, и пораньше выезжать».

Если есть авто, стоит отправиться по трассе через такие деревни, как Молоди, Мостище, Олешники, Кроква, Погребище и Таковщина.

Хатынский лес между Логойском, Плещеницами и Зембином — один из крупнейших грибных массивов под Минском. Там встречаются белые, подберезовики, моховики, грузди, сыроежки, опята, маслята. Лес настолько большой, что даже в разгар сезона можно найти нетронутые участки. Опытные грибники советуют заходить глубже в чащу и искать влажные, тенистые участки, особенно после дождей.

«Я выросла в агрогородке Зембин, с детства знаю все грибные тропы, — поделилась минчанка Елена. — Сейчас собираю не только для себя, но и друзьям развожу. Главное — рано выезжать, до семи утра. После 10 часов в лесу уже делать нечего».

Еще одно удачное направление — в сторону Вилейки, до поселка Илья. Сюда удобно ехать на автомобиле. Ориентир — база отдыха «Экономист», принадлежащая БГЭУ. Хотя до самой базы можно и не доезжать: грибные леса начинаются гораздо раньше, и чем дальше от дороги, тем чище грибы. Здесь много подберезовиков, лисичек, встречаются даже белые.

Столбцы также пользуются популярностью, особенно турбаза «Высокий берег». В этом районе часто собирают лисички, боровики, подберезовики, подосиновики, осенние опята. Удобно то, что сюда легко добраться и на машине, и на автобусе, и на электричке.

Для тех, кто любит пешие прогулки, подойдет грибной маршрут от станции Талька. Здесь грибник должен быть готов к настоящему походу: маршрут может занять от 5 до 20 километров. Придется пройти через деревню, поле, дачные участки, вдоль реки, перейти по мостику, и только тогда начинается грибной лес. Но зато и грибы встречаются в таких местах достойные, и конкуренции меньше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com