Где недалеко от Минска можно собрать много грибов
- 2.09.2025, 12:10
Названы лучшие направления для любителей тихой охоты.
Недалеко от Минска есть много грибных мест: например, под Логойском или в Хатынском лесу. О своих любимых локациях грибники рассказали агентству «Минск-Новости».
Одним из самых грибных направлений считается Логойщина. В направлении Витебска, начиная от Логойска и до Плещениц, вдоль трассы расположено множество лесных массивов, где растут подосиновики, маслята, боровики, моховики, подберезовики, опята, сыроежки и курочки.
«Там смешанные леса, много сосны и березы, а мох создает идеальные условия для роста разных видов, — отметил грибник с 20-летним стажем Михаил. — Особенно хорошо там растут лисички, их всегда легко найти свежими и красивыми. Главное — знать, куда идти, и пораньше выезжать».
Если есть авто, стоит отправиться по трассе через такие деревни, как Молоди, Мостище, Олешники, Кроква, Погребище и Таковщина.
Хатынский лес между Логойском, Плещеницами и Зембином — один из крупнейших грибных массивов под Минском. Там встречаются белые, подберезовики, моховики, грузди, сыроежки, опята, маслята. Лес настолько большой, что даже в разгар сезона можно найти нетронутые участки. Опытные грибники советуют заходить глубже в чащу и искать влажные, тенистые участки, особенно после дождей.
«Я выросла в агрогородке Зембин, с детства знаю все грибные тропы, — поделилась минчанка Елена. — Сейчас собираю не только для себя, но и друзьям развожу. Главное — рано выезжать, до семи утра. После 10 часов в лесу уже делать нечего».
Еще одно удачное направление — в сторону Вилейки, до поселка Илья. Сюда удобно ехать на автомобиле. Ориентир — база отдыха «Экономист», принадлежащая БГЭУ. Хотя до самой базы можно и не доезжать: грибные леса начинаются гораздо раньше, и чем дальше от дороги, тем чище грибы. Здесь много подберезовиков, лисичек, встречаются даже белые.
Столбцы также пользуются популярностью, особенно турбаза «Высокий берег». В этом районе часто собирают лисички, боровики, подберезовики, подосиновики, осенние опята. Удобно то, что сюда легко добраться и на машине, и на автобусе, и на электричке.
Для тех, кто любит пешие прогулки, подойдет грибной маршрут от станции Талька. Здесь грибник должен быть готов к настоящему походу: маршрут может занять от 5 до 20 километров. Придется пройти через деревню, поле, дачные участки, вдоль реки, перейти по мостику, и только тогда начинается грибной лес. Но зато и грибы встречаются в таких местах достойные, и конкуренции меньше.