Режим провалил дальнюю дугу

Хвастаться нечем.

Экспорт Беларуси товаров за семь месяцев текущего года вне стран СНГ рухнул почти на 10%, а импорт на этом направлении вырос на 8%. Торговля за пределами СНГ, на дальней дуге, и сформировала уже совсем неприлично выглядящее отрицательное сальдо, пишет «Белорусы и рынок».

Согласно данным Белстата, по товарному обороту как раз со странами СНГ у Беларуси все хорошо. Даже – замечательно.

В январе-июле он составил 31,7 млрд долларов, немного (на 0,3%) сократившись к аналогичному периоду прошлого года. При этом экспорт в Россию, страны Закавказья и Центральной Азии вырос на 0,5% и достиг объема 16,6 млрд долларов. А импорт, как это и хочется властями, сократился: на 1% - до 15,1 млрд долларов.

Сальдо в торговле в этом регионе было положительным - 1,4 млрд долларов. Причем его показатель вырос по сравнению к январю-июлю 2024 года на 234 млн долларов.

А вот вне СНГ – полный провал. Товарный оборот в рассматриваемом периоде вырос на 0,1% (с 16,9 млрд до 17,1 млрд). Но произошло это за счет стремительного роста импорта. Его объем увеличился на 8%, составив 11 млрд долларов.

При этом экспорт белорусских товаров на дальнюю дугу, в ЕС, Азию, Африку, просел на 9,7%, упав до уровня около 6 млрд долларов. Итог – отрицательное сальдо в объеме почти 5 млрд долларов. Оно почти на 1,5 млрд больше, чем было годом ранее.

В целом внешний оборот товарами в январе-июле, по данным Белстата, вырос на 0,2% (до 48,8 млрд долларов). Экспорт уменьшился на 2,5% (до 22,6 млрд), а импорт вырос на 2,6% (до 26,2 млрд). Отрицательное сальдо выросло на 1 235,8 млрд долларов, достигнув объема почти 3,6 млрд долларов.

