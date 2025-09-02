«Наши родненькие с Гомеля»1
- 2.09.2025, 12:44
- 1,256
Белоруска сняла видео, как сотни аистов прилетели в Египет.
В социальной сети TikTok появилось видео, как сотни (а может быть и тысячи) аистов прилетели в Египет. Зрители заявили, что это «наши, белорусские», пишет Telegraf.news.
Так, на кадрах видно огромную стаю птиц, которые кружат над пустыней.
«Аисты прилетели, я так скучала», — написала автор видео.
@sharm_travel Экскурсии в Шарм Эль Шейх #экскурсиишармэльшейх #расмохамед #шармэльшейх ♬ оригинальный звук - tenly
Ролик за несколько дней набрал более 66 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях отметили, что совсем недавно наблюдали такую картину в Беларуси.
«Наши белорусские тусят, посмотрели на лето и решили, что уже пора в теплые края», — написал один из комментаторов.
«Наши родненькие с Гомеля», — заявил другой.
«Беларусь, тоже уже с неделю как проводила аистов, долетели», — поделился третий.
А кто-то рассказал, что «несколько дней назад махал им в Антальи [Турция]».
«Невероятная красота», — восхитился еще один зритель.