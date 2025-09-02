закрыть
2 сентября 2025, вторник, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Наши родненькие с Гомеля»

1
  • 2.09.2025, 12:44
  • 1,256
«Наши родненькие с Гомеля»

Белоруска сняла видео, как сотни аистов прилетели в Египет.

В социальной сети TikTok появилось видео, как сотни (а может быть и тысячи) аистов прилетели в Египет. Зрители заявили, что это «наши, белорусские», пишет Telegraf.news.

Так, на кадрах видно огромную стаю птиц, которые кружат над пустыней.

«Аисты прилетели, я так скучала», — написала автор видео.

@sharm_travel Экскурсии в Шарм Эль Шейх #экскурсиишармэльшейх #расмохамед #шармэльшейх ♬ оригинальный звук - tenly

Ролик за несколько дней набрал более 66 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях отметили, что совсем недавно наблюдали такую картину в Беларуси.

«Наши белорусские тусят, посмотрели на лето и решили, что уже пора в теплые края», — написал один из комментаторов.

«Наши родненькие с Гомеля», — заявил другой.

«Беларусь, тоже уже с неделю как проводила аистов, долетели», — поделился третий.

А кто-то рассказал, что «несколько дней назад махал им в Антальи [Турция]».

«Невероятная красота», — восхитился еще один зритель.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов