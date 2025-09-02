«Наши родненькие с Гомеля» 1 2.09.2025, 12:44

1,256

Белоруска сняла видео, как сотни аистов прилетели в Египет.

В социальной сети TikTok появилось видео, как сотни (а может быть и тысячи) аистов прилетели в Египет. Зрители заявили, что это «наши, белорусские», пишет Telegraf.news.

Так, на кадрах видно огромную стаю птиц, которые кружат над пустыней.

«Аисты прилетели, я так скучала», — написала автор видео.

Ролик за несколько дней набрал более 66 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях отметили, что совсем недавно наблюдали такую картину в Беларуси.

«Наши белорусские тусят, посмотрели на лето и решили, что уже пора в теплые края», — написал один из комментаторов.

«Наши родненькие с Гомеля», — заявил другой.

«Беларусь, тоже уже с неделю как проводила аистов, долетели», — поделился третий.

А кто-то рассказал, что «несколько дней назад махал им в Антальи [Турция]».

«Невероятная красота», — восхитился еще один зритель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com