National Interest: Эти пять самолетов защищают Украину от России
- 2.09.2025, 12:45
- 2,580
Кремль не может получить контроль над небом.
С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина не уступила контроль над своим небом. Несмотря на ограниченные ресурсы, украинские ВВС продолжают сдерживать противника, сочетая модернизированные советские самолеты и современные западные истребители, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
F-16 Fighting Falcon
Недавно полученные от США, Дании и Нидерландов F-16 стали прорывом для Украины. Эти многоцелевые истребители НАТО с современными радарами и вооружением успешно перехватывают ракеты и дроны, а также выполняют удары по целям на дальности.
Mirage 2000
Французский Mirage 2000 добавил маневренности и электроники в украинский арсенал. Легкий истребитель способен выполнять как перехват, так и точечные удары, усиливая воздушный патруль вместе с F-16.
МиГ-29
Советский МиГ-29 остается основой ВВС Украины. Благодаря модернизации он запускает ракеты AGM-88 HARM и JDAM. Польша и Словакия передали десятки этих машин, компенсируя боевые потери.
Су-27
Главный истребитель дальнего действия Украины. Используется для патрулирования, сопровождения и перехвата. Несмотря на возраст, модернизация позволяет Су-27 оставаться важным элементом защиты.
Су-25
Штурмовик для поддержки на фронте. Аналог американского A-10, он атакует бронетехнику и позиции противника. Несмотря на уязвимость, Су-25 остается незаменимым на линии боевых действий.
Совмещение западных и советских платформ дает Украине шанс сдерживать российскую авиацию и удерживать контроль над небом.