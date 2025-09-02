Путину некогда спасать Лукашенко Telegram-канал «Письма к дочери»

Ему надо спасать «Газпром».

На днях кой-кто вместе со старшим союзником сделали прорыв в юго-восточном направлении. Уж прорвало, так прорвало. Лимузины, девушки, красные дорожки – все как союзники любят.

Правда с практическими последствиями у великого прорыва не сложилось. Ну потому что вместе с ними к китайскому товарищу Си прорвалось еще два десятка таких же желающих. Так есть из кого выбирать.

Истекающему гаранту в этом смысле проще. Потому что ему много не надо. Получится пристроить куда-нибудь свои окорочка и уже хорошо. Хорошо, конечно, если вместе с окорочками получится пристроить и себя на частичное или полное содержание. Потому что от Путина в этом смысле в последнее время сплошные разочарования.

А с другой стороны, чего вы от этого Путина хотите. У него своих забот хватает. Ему бы тоже хотелось пристроить себя товарищу Си. Но есть одна маленькая проблема. Путин уже себя товарищу Си пристроил и теперь ему особо нечего предложить.

И потом, Путину некогда спасать некоего истекающего гаранта. Ему надо спасать Газпром, свое национальное достояние. Потому что национальное достояние уже пошло побираться по российскому бюджету. Потому что газом национальное достояние обильно, а девать его некуда.

Раньше Газпром за большие деньги девал в Европу 155 миллиардов кубометров газа в год. А теперь нету ни той Европы, ни тех денег. И Путину, вместе с Газпромом очень хотелось бы девать этот лишний газ в Китай. Но есть одна проблема. Вернее даже две.

Во-первых, Китаю столько газа от Газпрома не надо. А, во-вторых, если бы ему вдруг было надо, то доставить этот газ в Китай все равно нечем.

Поэтому Путин уже который год уговаривает Китай, чтобы Китай построил к себе новую трубу, чтобы по ней доставлять российский газ. И вроде бы даже уже почти уговорил. Директор национального достояния во вторник сказал, что подписал с Китаем меморандум о полном взаимопонимании про строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Когда об этом узнали акции Газпрома, они сильно обрадовались. Хотя чему там радоваться, я лично не понимаю. Первый раз про полное взаимопонимание Россия и Китай договорились еще в 2021 году. И с тех пор договаривались регулярно. Последний раз «Силу Сибири» должны были начать строить в 2024. Но как-то не сложилось.

Во-вторых, если вдруг «Силу Сибири» начнут строить, то построят ее в лучшем случае через пять лет. А спасать национальное достояние нужно уже сейчас.

В-третьих, у России есть лишних 155 миллиардов кубометров газа в год, а в Китай по «Силе Сибири-2» можно девать только 50 миллиардов.

Ну и есть еще деликатный вопрос о цене. Сейчас Китай покупает российский газ с тридцатипроцентной скидкой. А чтобы он согласился брать лишние 50 миллиардов кубометров скинуть надо больше.

Так что от меморандума про взаимопонимание пользы примерно, как от красной дорожки. Есть что показать в телевизоре, но нечего посчитать в бюджете.

