175 тысяч белорусов выехали в ЕС в 2024 году 2 2.09.2025, 13:11

1,416

Больше всего в Польшу.

Евростат опубликовал свежую статистику за 2024 год о выдаче первичных разрешений на проживание, пишет «Белсат». Новые данные дают основания полагать, что всего после 2020 года из Беларуси выехало более полумиллиона человек.

Белорусы в 2024 году получили 174 790 первичных разрешений на пребывание в странах ЕС.

В статистике Евростата «первичное разрешение на проживание» — это любой документ, выданный впервые, который дает право жить в стране ЕС более трех месяцев подряд. Речь идет не только о классических видах на жительство (ВНЖ), но и о национальных долгосрочных визах (тип D), включая гуманитарные, рабочие, учебные и другие. При этом в эти цифры не попадает временная защита, не учитываются краткосрочные визы до 90 дней и не входят продления или замены уже выданных документов.

Наибольшее количество таких документов для белорусов выдано в Польше — 151 116 (86%). Второе место занимает Литва — 15 812 документов. За третье место соревновались Германия (1411) и Испания (1404), которые выдали почти равное количество разрешений.

Основное количество — люди в возрасте 30-39 лет, преимущественно мужчины, которые уезжают работать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com