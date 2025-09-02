175 тысяч белорусов выехали в ЕС в 2024 году

175 тысяч белорусов выехали в ЕС в 2024 году2
- 2.09.2025, 13:11
Больше всего в Польшу.
Евростат опубликовал свежую статистику за 2024 год о выдаче первичных разрешений на проживание, пишет «Белсат». Новые данные дают основания полагать, что всего после 2020 года из Беларуси выехало более полумиллиона человек.
Белорусы в 2024 году получили 174 790 первичных разрешений на пребывание в странах ЕС.
В статистике Евростата «первичное разрешение на проживание» — это любой документ, выданный впервые, который дает право жить в стране ЕС более трех месяцев подряд. Речь идет не только о классических видах на жительство (ВНЖ), но и о национальных долгосрочных визах (тип D), включая гуманитарные, рабочие, учебные и другие. При этом в эти цифры не попадает временная защита, не учитываются краткосрочные визы до 90 дней и не входят продления или замены уже выданных документов.
Наибольшее количество таких документов для белорусов выдано в Польше — 151 116 (86%). Второе место занимает Литва — 15 812 документов. За третье место соревновались Германия (1411) и Испания (1404), которые выдали почти равное количество разрешений.
Основное количество — люди в возрасте 30-39 лет, преимущественно мужчины, которые уезжают работать.