The Atlantic: В этой стране протест — образ жизни 2.09.2025, 13:12

Грузинские активисты научили американскую писательницу ценить демократию.

Американская писательница Лорен Гродштейн посетила Грузию в марте 2023 года. Гастрономическое любопытство и протестное движение в Тбилиси подтолкнули ее к этому. Она приехала в момент обострения политической ситуации — власти продвигали закон об «инагентах», по аналогии с российским, который ограничивал международные организации и усиливал контроль над гражданским обществом, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

На главной улице города, проспекте Руставели, демонстранты смело выходили на акции, несмотря на полицейских, а на стенах появлялась граффити с лозунгами о свободе и праве на сопротивление. По словам писательницы, смелость грузинских активистов произвела на нее сильное впечатление.

В ходе поездки она общалась с молодыми грузинами, изучала местные традиции и культуру, гуляла по старинным церквям и рынкам, а также заботилась о бездомных собаках Тбилиси. Эти встречи вдохновили ее на написание романа о женщине, оказавшейся в центре протестов, защищая уличного пса.

В октябре 2024 года она снова приехала в Грузию и увидела, что ситуация ухудшилась. Парламентские выборы прошли с предполагаемой фальсификацией в пользу пророссийской партии «Грузинская мечта», что сорвало планы страны по интеграции в ЕС. Писательница провела параллель с собственной страной, отмечая, что граждане США также сталкиваются с угрозами демократическим институтам.

Грузины, по ее словам, протестуют не ради победы за месяц, а потому что борьба за свободу требует постоянства и мужества. Акции и граффити становятся формой гражданского самовыражения и напоминанием о ценности демократии.

Опыт Грузии помог американской писательнице осознать, что молчание и пассивность в условиях угроз демократии имеют серьезные последствия. Она отметила важность активного гражданского участия и готовности защищать права и свободы даже в опасных обстоятельствах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com