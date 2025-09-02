закрыть
Некому идти на Киев из Беларуси

  • Александр Коваленко
  • 2.09.2025, 13:26
  • 1,956
Некому идти на Киев из Беларуси

Нового вторжения из учений «Запад-2025» не получится.

Началось! Ну, или про учения в Беларуси…

Итак. В ближайшее время мы с вами станем свидетелями того, как в информационном пространстве начнут катализировать учения в Беларуси до уровня, которого они, мягко говоря, не дотягивают и близко.

Вчера, 31 августа были начаты первые маневры ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» в которых приняли участие… аж целых 2000 тел из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, с наличием 450 единиц техники.

Эта фаза завершится 6 сентября, а уже 12 сентября начнутся российско-белорусские учения «Запад-2025», целью которых, как утверждается, является проверка возможностей обеих стран по «обеспечению безопасности» и «отражению возможной агрессии». Но, уже очевидно, что эти учения не будут представлять собой никакой угрозы в формате проведения полномасштабного вторжения либо общевойсковой наступательной операции. Создать полноценную ударную группировку для таких действий за 12 дней невозможно, а то, что сосредоточено на территории Беларуси, провести такие операции как против Украины, так и стран ЕС не в состоянии от слова совсем.

В общем, выдыхайте. Но, я понимаю, хайп наше все – поэтому визги об угрозах с территории Беларуси в сентябре еще будут раздражать наши барабанные перепонки.

Как видим, Россия и близко не в состоянии сейчас повторить с территории Беларуси операцию не то, чтобы превосходящую вторжение 24 февраля 2022, а даже такого же уровня.

Есть над чем задуматься, чтобы не нервировать и не аннигилировать свои нервные клетки, не так ли?

Если кому интересно, что по границе Беларуси и Украины, то тут и близко нет изменений в составе сил и средств:

383 ДШБ 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.;

5-я ОБр СпН – Иваново, Брестская обл., и Приболовичи, Гомельская обл.;

317 ПДБ 103-й ОВДБр – с. Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.;

336-я РеАБр (Зябровка);

51-я АБр – г. Гомель.

Также в ближней приграничной зоне находятся подразделения 33 СпН, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355-й ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-й РеАБр.

Фиксируемая техника в этой зоне, приданная вышеперечисленным подразделениям, имеет следующий вид:

танки – около 30 ед.;

ББМ – 135 ед.;

АС – около 60 ед.;

РСЗО – около 10 ед.

Таким образом, вдоль всей границы с Украиной сосредоточено около 3 тыс. человек личного состава из 14-тысячной армии РБ, а также 165 единиц бронетехники типа ОБТ, ББМ и 70 единиц артиллерии. Мягко говоря, не тот потенциал, который нужен для прорыва на Киев.

Потенциал РОВ в Беларуси

Практически вся группа РОВ рассредоточена и имеет следующий вид:

1 450 россиян размещены на радиотехническом узле «Барановичи» и 43-м узле связи «Вилейка»;

530 россиян размещены на аэродромах «Барановичи», «Зябровка» и «Мозырь»;

20 россиян входят в состав 313-й военной прокуратуры гарнизона и 484-го военного следственного отдела;

20 россиян размещены на 1405-й базе артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н).

Вот прям-таки завтра пойдет на Киев… Ну или Варшаву. Ага.

Александр Коваленко, Telegram

