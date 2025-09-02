закрыть
2 сентября 2025, вторник, 13:55
В Беларусь возвращается лето

  • 2.09.2025, 13:47
В Беларусь возвращается лето

Прогноз погоды на неделю.

Сегодня и завтра Беларусь будет находиться под влиянием антициклона «В» — точнее, на его вытянутой периферии, в так называемом барическом гребне, пишет @nadvorie. Проще говоря, нас ждёт приятная, сухая и в целом тихая погода. Температура воздуха вполне летняя: от +21..+23° на севере до +27..+30° на юге страны.

Но в среду после обеда к западным границам страны подойдёт холодный фронт — не слишком мощный, ослабленный действием высокого давления. Поэтому далеко вглубь Беларуси он не пройдёт. Возможны кратковременные грозы и ливни — в основном днём и на западе с северо-западом.

В четверг, 4 сентября, обстановка сохранится похожей: фронт останется на западе, а большая часть страны продолжит находиться под влиянием антициклона. Температура — комфортная: +23..+26°, на юге — до +28°.

Если взглянуть на погоду чуть шире, то синоптическая картина начала сентября над Восточной Европой напоминает так называемый Ω-блок. Это устойчивое атмосферное образование: антициклон в центре и два циклона по краям. Такая система может держаться от пяти до десяти дней, практически не меняясь, и часто становится причиной затяжной жары или, наоборот, холодной и сырой погоды — в зависимости от того, где ты находишься.

В нашем случае всё складывается удачно. Беларусь, судя по прогнозам, останется в тёплой и сухой части этой системы примерно до 10 сентября, а может, и дольше. В дневные часы температура будет держаться в пределах +25°, а местами, особенно на юге, возможны и все +30°.

Так что сентябрь, по крайней мере в первой своей половине, обещает быть вполне летним — спокойным и тёплым.

