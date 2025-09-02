Россия заявила о подписании меморандума с Китаем о строительстве «Силы Сибири — 2» 2 2.09.2025, 13:50

1,616

Китайские госСМИ о договоренности пока не сообщили.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что встреча лидеров России и Китая в Пекине принесла энергетический прорыв – достигнута договоренность о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». Правда, подтверждений этому из других источников не поступило, а никакой конкретики о коммерческих параметрах проекта Миллер сообщить не смог.

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии — сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", — сообщил Миллер российским журналистам. – Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубометров газа в год».

Китайские госСМИ о договоренности пока не сообщили, заметил The Moscow Times. Про трехстороннюю встречу Си, Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха у информационного агентства «Синьхуа» сказано лишь, что она была «седьмой встречей глав [трех] государств в Доме народных собраний в Пекине». В публикации о встрече Путина и Си помимо множества слов о дружбе и сотрудничестве (последнее слово встречается более десятка раз) о конкретных итогах говорится лишь следующее: «Стороны подписали более 20 двусторонних документов о сотрудничестве в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, инспекции и карантина, здравоохранения, научных исследований, образования и СМИ».

В официальном списке подписанных документов, размещенном на сайте Кремля, меморандума тоже нет. Под номером 20 там «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией». Об этом соглашении Миллер тоже сообщил, причем оно предусматривает конкретные обязательства – увеличение поставок по двум уже имеющимся маршрутам с 48 млрд до 56 млрд кубометров в год. Такой вариант как раз предлагали власти Китая.

Как ожидается, поставки по договоренности о «Силе Сибири – 2» будут осуществляться в течение 30 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Миллера. Но «самый капиталоемкий газовый проект в мире» не предполагает быстрых решений, предупредил предправления «Газпрома». Никаких конкретных деталей он не привел, сказав лишь, что сторонам еще нужно окончательно утвердить ряд параметров проекта: «Подписан главный, основополагающий документ – юридически обязывающий меморандум. Уточнение объемов финансирования – это вопросы, которые касаются коммерческих условий поставок, – все эти вопросы будут решаться в текущий период времени».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com