2 сентября 2025, вторник, 15:09
В Барановичах закрыли подпольный компьютерный клуб

3
  • 2.09.2025, 13:55
  • 1,144
В Барановичах закрыли подпольный компьютерный клуб

Игрокам продавали пиво и алкоголь ночью в подвале без разрешений.

В арендованном подвале в Барановичах работал подпольный компьютерный клуб. Прийти туда можно было даже ночью, геймерам продавали незаконно пиво и крепкий алкоголь. Все это не понравилось местным жителям, рассказали в прокуратуре Брестской области. В итоге было принято решение о ликвидации заведения.

На компьютерный клуб пожаловались в прокуратуру жильцы одного из домов. После этого выяснилось, что заведение работало с осени 2024 года в арендованном подвале, «не введенном в установленном законодательством порядке в эксплуатацию». Клуб был открыт частным юрлицом «без получения необходимых разрешений Барановичского горисполкома».

Арендатора уличили в несоблюдении закона — по документам помещение было кладовой, нормы по расположению в залах рабочих столов соблюдены не были, естественное освещение отсутствовало. Были и нарушения пожарной безопасности.

«Кроме того, заведение работало в ночное время с реализацией алкогольных напитков и пива без согласования с горисполкомом. Посетители клуба нарушали спокойствие граждан, проживающих в близлежащих домах», — сообщили в прокуратуре.

Требования об устранении нарушений клуб не выполнял и даже продолжал работать, «несмотря на внесение предложений о приостановлении деятельности». Как считают в прокуратуре, это «с учетом характера выявленных нарушений могло повлечь травмирование и гибель людей». По данным фактам директор юрлица привлечен к административной ответственности.

В итоге прокуратура обратилась в экономический суд Брестской области с иском о ликвидации юридического лица — требования прокурора судом удовлетворены и решение суда вступило в законную силу.

