Главная гарантия безопасности — это хорошо подготовленная армия.

Киев запускает многомиллиардную программу пополнения вооружений, рассчитывая, что хорошо оснащенная армия станет надежной защитой от возможной российской агрессии. В отличие от западных гарантий безопасности, которые остаются неопределенными, Украина видит в собственной военной мощи ключ к долгосрочному выживанию, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В центре внимания — новая система закупок при поддержке НАТО, которая позволит европейским странам финансировать приобретение американского оружия для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что благодаря этой системе страна сможет закупать вооружения на миллиард долларов ежемесячно, включая системы ПВО Patriot. Первая сделка на поставку крылатых ракет и GPS-навигационных комплектов на $825 миллионов уже объявлена.

Киев также делает ставку на развитие отечественной оборонной промышленности. В этом месяце Украина начала производство собственной крылатой ракеты дальнего действия «Фламинго», которая может поражать цели на расстоянии более 3000 км, включая российские города. Кроме того, в производстве находиться баллистическая ракета «Сапсан».

Украинские власти подчеркивают, что главная гарантия безопасности — это хорошо подготовленная армия, готовая к бою. Опыт показывает, что западные обещания защиты, такие как Будапештский меморандум 1994 года, не смогли сдержать российскую агрессию в 2014 году.

Европейские страны уже выделили более $2 млрд через систему закупок, а Германия и Норвегия пообещали до $10 млрд поддержки в следующем году. Киев рассчитывает на сочетание западного финансирования и собственных производственных мощностей для создания современной армии, способной не только отражать угрозы, но и служить стратегическим фактором сдерживания.

«Лучший гарант украинской независимости — это наша собственная программа ракетного вооружения», — заявил президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко.

