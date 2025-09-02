Астрофизик назвал упражнение, которое поможет укрепить колени 1 2.09.2025, 14:06

При чем здесь космос?

Исследование астрофизика из Университета Джонса Хопкинса (США) показывают, что выполнение нескольких минут определенных упражнений еженедельно может оказать положительное влияние на профилактику заболеваний суставов.

Так, этот метод, одобренный астрофизиком Европейского космического агентства Марко Кьяберже , и вдохновленный космической физиологией, может позволить позаботиться о коленях, занимаясь всего одну минуту несколько раз в неделю.

Влияние космоса на мышцы и хрящи

Тело человека адаптировано к жизни на Земле, где гравитация поддерживает активность мышц и костей. Однако опыт астронавтов в космосе свидетельствует об обратном: отсутствие гравитации приводит к ускоренной потере костной и мышечной массы, а также напрямую влияет на суставы.

К слову, деградация хрящей коленных суставов является одной из самых серьёзных проблем во время длительных миссий, таких как экспедиции на Марсе.

Поэтому программы тренировок, реализуемые такими агентствами, как НАСА, направлены на сохранение здоровья суставов посредством контролируемых упражнений с высокой ударной нагрузкой. Вдохновленный этой моделью, Кьяберже разработал эксперимент по изучению эффективности прыжков для поддержания хрящей.

В чем суть упражнений?

Исследование проводили на мышах. Ученые обнаружили, что у животных наблюдалось истончение хряща и кластеризация клеток — ранние признаки артрита. Однако у мышей, которые тренировались прыгать три раза в неделю, наблюдался противоположный эффект: хрящ становился толще и здоровее, с нормальной клеточной структурой.

«Наблюдаемый нами положительный эффект был колоссальным и совершенно неожиданным. По сути, прыжки позволяют утолщать хрящевую ткань. Возможно, астронавтам стоит проводить подобные тренировки перед полётами в качестве профилактической меры», — пояснил Марко Кьяберже.

Хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения преимуществ для человека, этот метод представляется ценным и доступным для всех, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или проводит много времени сидя.

По словам одного из авторов исследования Чэнь-Мин Фаня, биолога по опорно-двигательному аппарату из Carnegie Science, исследование может помочь ученым изучить, как прыжковые тренировки могут не только помочь пациентам с артритом, но и улучшить здоровье хрящей.

То есть, добавление коротких прыжков несколько раз в неделю в теории может стать простым способом профилактики остеоартрита и поддержания подвижности на долгие годы.

Как включить прыжки в свою повседневную жизнь?

Это предложение не требует больших усилий или специального оборудования. Минута прыжков три раза в неделю может дать результат. Цель — стимулировать хрящевую ткань, способствуя её восстановлению и уменьшая трение между костями.

Некоторые варианты упражнений включают в себя:

Прыжки на скакалке 1 минуту.

Небольшие прыжки на месте.

Прыжки на тумбу или приседания с прыжком.

К слову, о пользе прыжков на скакалке рассказали и на сайте Волковысской центральной районной больницы. Там отметили следующие плюсы упражнения:

Прорабатывает множество мышц, которые обычно не нагружены.

Укрепляет сердце, сосуды и дыхательную систему.

Борется с целлюлитом, подтягивая бёдра и ягодицы.

Сжигает до 700 ккал/час, помогая худеть почти так же эффективно, как бег.

Кому нельзя прыгать?

По данным больницы, прыжки могут нанести вред:

людям с ожирением 1 и 2 степени, с больным сердцем и варикозным расширение вен (усиленно заниматься на скакалке можно только когда разрешит лечащий доктор);

людям со сколиозом остеохондрозом болезнями суставов.

беременным и в период менструации.

