«Лезут, родненькие»

- 2.09.2025, 14:23
Белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени.
Несмотря на то, что осень только началась, белорусские грибники уже успели сходить на разведку в лес. Кто-то пожаловался, что грибы уже «сильно мучаются», а кто-то обрадовался первым осенним опятам. Telegraf.news посмотрели, где и какой ждать «урожай».
Так, целые кучки опят нашла жительница Витебской области во время «прогулки по лесу». Фотографиями она поделилась в группе «Грибы: Грибные войска Беларуси».
Еще один грибник из Лепеля Витебской области также встретила осень в лесу. Она отметила, что «хоть и сухо, но ассортимент хороший: белые, подосиновики, польские, грузди и волнухи».
В Логойском районе Минской области такая ситуация:
В то же время в Вилейском районе, по словам местного жителя, «грибы еще есть, но сильно мучаются».
В Березе Брестской области удалось собрать такие корзинки с подосиновиками и груздями.