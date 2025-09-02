закрыть
«Газпром» уже не спасти

6
  • 2.09.2025, 14:24
  • 2,602
«Газпром» уже не спасти

Россия подписала с Китаем меморандум о полном взаимопонимании.

Во вторник акции «Газпрома» воспряли духом после долгого уныния. Глава российской компании Алексей Миллер сообщил о том, что подписал юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири 2». Правда, оптимизма у газпромовских акций на долго скорее всего не хватит. Потому что меморандумами национальное достояние России не спасти, пишет planbmedia.io.

«Сила Сибири 2» рассчитана на поставку 50 миллиардов кубометров газа в год. Как сообщил Алексей Миллер, после того как газопровод построят, Китай пообещал покупать по нему российский газ в течение 30 лет.

Кроме того, «Газпром» договорился увеличить поставки по действующему газопроводу «Сила Сибири 1» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год. И добавить еще два миллиарда по трубе «Союз-Восток». В общем, если посмотреть невооруженным глазом, то акции «Газпрома» не зря радуются. Но, как всегда, есть некоторые нюансы.

Потому что взаимопонимание между Россией и Китаем есть. Это газопровода между ними нету. А первый раз про взаимопонимание они договорились в 2021 году, когда «Газпрому» еще было куда девать свой газ. В 2022 году, когда экспорт газа в Европу уже обвалился в два раза, вице-премьер Алексей Новак обещал, что окончательные договоренности будут достигнуты в ближайшее время.

Через полгода про «ближайшее время» сказал уже Путин. Совсем окончательно «Силу Сибири» должны были начать строить в 2024 году. И все это время между Россией и Китаем существовало полное взаимопонимание.

Но даже если самые окончательные договоренности будут достигнуты в самое ближайшее время, на строительство потребуется еще пять лет. А спасать национальное достояние России надо уже сейчас. За прошлый год «Газпром» получил убытков на триллион рублей. Национальное достояние и так уже приходится спасать всем русским миром.

А главное, даже после гипотетического окончания строительства гипотетического газопровода проблема не будет окончательно решена. Потому что потеря европейского рынка оставила «Газпрому» лишних 155 миллиардов кубометров газа в год. А «Сила Сибири 2» может взять на себя только треть этих объемов.

Ну и есть еще деликатный вопрос о цене. Про который Миллер деликатно ничего не сказал. Сейчас «Газпром» продает Китаю газ со скидкой в 30-40 процентов от европейской цены. В обмен на согласие строить «Силу Сибири 2» он просит, чтобы скидка была еще больше.

И в отличие от «Газпрому» Китаю торопиться некуда. Потому что Китаю есть из кого выбирать. С «Силой Сибири 2» конкурирует проект по строительству газопровода из Туркменистана. И пока конкуренция складывается в его пользу.

Так что даже полное взаимопонимание не гарантирует результата. Тем более здесь и сейчас.

