2 сентября 2025, вторник, 15:10
Шесть белорусских банков объявили о нововведениях в работе с клиентами

  • 2.09.2025, 14:33
  • 1,034
Подробности.

Шесть работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов.

«Альфа Банк в Беларуси» сообщил, что «Альфа Вклад (безотзывный)» на 26 месяцев теперь можно открывать не только в офисах финансово-кредитного учреждения, но и через мобильные приложения InSync, INSNC и его веб-версию WEB INSNC.

В «Банке БелВЭБ» 1 октября изменятся условия в рамках пакетов услуг «ВСЁ». Возобновляется подключение к пакету «Все премиально», но под новым наименованием — «Все по максимуму online». Клиентам будут доступны персональное онлайн-обслуживание, премиальные привилегии и возможности по карточке «Белкарт Максимум», увеличен размер манибэка. Также со следующего месяца меняются условия по пакетам услуг «Всё просто», «Всё оптимально», «Всё по максимуму online», «Всё по максимуму»: размер абонентской платы; условия бесплатного обслуживания; лимиты снятия наличных денежных средств в банкоматах других банков; количество бесплатных посещений бизнес-залов аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Банк «ВТБ (Беларусь)» приостановил прием дополнительных взносов по некоторым ранее открытым договорам срочных безотзывных вкладов в российских рублях. При необходимости клиенты банка могут оформить новые срочные депозиты в этой валюте с возможностью внесения дополнительных взносов.

«Белагропромбанк» 1 октября прекратит обслуживать карточки международных платежных систем Mastercard и Visa с продленным сроком действия. Банк рекомендует держателям «заблаговременно обратиться в любое удобное подразделение банка для замены карточки» или заказать ее в интернет-банкинге либо в мобильном интернет-банкинге.

«Беларусбанк» предлагает держателям своих карточек системы UnionPay отправлять денежные переводы MoneyExpress в долларах в Китай через сайт банка. Операции выполняются в онлайн-режиме без необходимости посещать отделения финансово-кредитного учреждения.

«Белгазпромбанк» 1 октября снижает пороговую величину среднедневного остатка, при котором не взимается вознаграждение за обслуживание текущих счетов в единой европейской валюте — с 500 тыс. до 200 тыс. евро. Ежемесячная комиссия в размере 0,2% превышения будет применяться к сумме, составляющей разницу между суммарным среднедневным остатком за месяц по всем счетам в евро и фиксированной величиной в 200 тыс. евро.

