Тектонические сдвиги 1 Вадим Денисенко

2.09.2025, 14:40

Вадим Денисенко

Си дал старт процессу, который практически никто не заметил.

Руководитель Китая заявил о необходимости создания новой системы управления миром. Де-факто, КНР впервые так открыто высказалась о замене системы ООН.

Заявление Си было максимально расплывчатым. Там нет ни одной конкретики, но его можно трактовать как асимметричный ответ США, которые, по сути, на наших глазах хоронят ВТО, а значит, и правила торговли, работавшие последние десятилетия.

Китай решил пойти дальше и взглянуть глобальнее: КНР предлагает начать дискуссию о полном пересмотре системы безопасности в мире. Но делает это в классической китайской манере: очень размыто, максимально толерантно ко всем остальным, но явно нацеливаясь на лидерство в этом процессе.

Повторюсь: никакой конкретики. Никто не понимает, каким будет следующий шаг Китая и когда он будет сделан. Но в Шанхае Си дал старт этому процессу, который, кажется, у нас практически никто не заметил (для нас заявление Януковича куда важнее).

На первый взгляд может показаться, что это нас не касается. Но даже в краткосрочной перспективе, когда вроде бы все мировые институты будут работать в штатном режиме, нам нужно обратить внимание на следующие моменты:

– главным полем битвы Китай – США остается Европа. США хотят превратить ЕС в прокси, чьими руками и, главное, деньгами они попытаются решать свои глобальные задачи;

– сейчас важно смотреть на то, как поведет себя Европа в вопросе санкций против Индии, ведь это будет тем лакмусовым тестом, как дальше США будут склонять европейцев к определенному поведению по отношению к Китаю;

– напомню всем, что Украина живет и в ближайшие годы будет жить за счет денег Европы. А потому все эти вопросы для нас определяющие.

Наша главная проблема в том, что даже на экспертном уровне мы не хотим смотреть на эти вещи хоть немного шире. Мы либо примитивизируем процессы, либо играем в конспирологию. В мире начались тектонические сдвиги, к которым мы вообще не готовы. И что хуже всего — мы даже не хотим поверить в то, что эти сдвиги уже начались.

