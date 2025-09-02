В Минске затопило проспект Машерова 2.09.2025, 14:51

Из-за повреждения водопровода образовался целый «фонтан».

В Минске 2 сентября образовался «фонтан» на проспекте Машерова из-за повреждения водопровода, сообщил «Минскводоканал».

Коммунальная авария произошла около половины второго дня. Строительная организация при проведении работ на проспекте Машерова повредила водопроводную магистраль диаметром 600 миллиметров, из-за чего вода стала вытекать прямо на проезжую часть.

На место выехали оперативные бригады «Минскводоканала». Специалисты приступили к локализации повреждения, чтобы остановить утечку и минимизировать последствия.

Ни отключений воды, ни падения давления в сетях зафиксировано не было.

