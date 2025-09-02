закрыть
2 сентября 2025, вторник, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске затопило проспект Машерова

  • 2.09.2025, 14:51
В Минске затопило проспект Машерова

Из-за повреждения водопровода образовался целый «фонтан».

В Минске 2 сентября образовался «фонтан» на проспекте Машерова из-за повреждения водопровода, сообщил «Минскводоканал».

Коммунальная авария произошла около половины второго дня. Строительная организация при проведении работ на проспекте Машерова повредила водопроводную магистраль диаметром 600 миллиметров, из-за чего вода стала вытекать прямо на проезжую часть.

На место выехали оперативные бригады «Минскводоканала». Специалисты приступили к локализации повреждения, чтобы остановить утечку и минимизировать последствия.

Ни отключений воды, ни падения давления в сетях зафиксировано не было.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов