В Минске затопило проспект Машерова
- 2.09.2025, 14:51
Из-за повреждения водопровода образовался целый «фонтан».
В Минске 2 сентября образовался «фонтан» на проспекте Машерова из-за повреждения водопровода, сообщил «Минскводоканал».
Коммунальная авария произошла около половины второго дня. Строительная организация при проведении работ на проспекте Машерова повредила водопроводную магистраль диаметром 600 миллиметров, из-за чего вода стала вытекать прямо на проезжую часть.
На место выехали оперативные бригады «Минскводоканала». Специалисты приступили к локализации повреждения, чтобы остановить утечку и минимизировать последствия.
Ни отключений воды, ни падения давления в сетях зафиксировано не было.