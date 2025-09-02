закрыть
2 сентября 2025, вторник, 15:48
«Евроторг» запускает собственную торговую марку для белорусских товаров

  • 2.09.2025, 15:16
«Евроторг» запускает собственную торговую марку для белорусских товаров

Под ней будут продавать продукты, одежду и товары для дома.

«Евроторг» зарегистрировал в Национальном центре интеллектуальной собственности бренд «СВАЕ». Под ним будет продаваться широкий ассортимент товаров отечественного производства в магазинах торговых сетей «Евроопт», «Хит!» и «Грошык», сообщили Office Life в компании.

Под этим брендом будут продаваться самые разные товары — от продуктов питания и напитков до одежды и предметов интерьера. Их ассортимент будет формироваться компанией совместно с белорусскими производителями.

Как отмечают в «Евроторге», философия бренда «СВАЕ» будет строиться не на самой низкой цене, а на оптимальном балансе цены и качества. Поэтому каждый товар будет проходить тщательную проверку на соответствие этим стандартам.

Предполагается, что это позволит расширить ассортимент белорусской продукции на полках магазинов торговых сетей, принадлежащих компании.

