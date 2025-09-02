«Евроторг» запускает собственную торговую марку для белорусских товаров
- 2.09.2025, 15:16
Под ней будут продавать продукты, одежду и товары для дома.
«Евроторг» зарегистрировал в Национальном центре интеллектуальной собственности бренд «СВАЕ». Под ним будет продаваться широкий ассортимент товаров отечественного производства в магазинах торговых сетей «Евроопт», «Хит!» и «Грошык», сообщили Office Life в компании.
Под этим брендом будут продаваться самые разные товары — от продуктов питания и напитков до одежды и предметов интерьера. Их ассортимент будет формироваться компанией совместно с белорусскими производителями.
Как отмечают в «Евроторге», философия бренда «СВАЕ» будет строиться не на самой низкой цене, а на оптимальном балансе цены и качества. Поэтому каждый товар будет проходить тщательную проверку на соответствие этим стандартам.
Предполагается, что это позволит расширить ассортимент белорусской продукции на полках магазинов торговых сетей, принадлежащих компании.