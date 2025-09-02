The Economist: Урок Финляндии для Украины 2.09.2025, 15:18

Александер Стубб

Фото: Photothek/Getty Images

Даже небольшое государство может выжить рядом с мощным соседом.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина может повторить успех своей северной соседки, сохранив независимость даже в условиях агрессии России. В интервью The Economist он напомнил, что в 1944 году Финляндия, уступив часть территории и заключив непростое перемирие с СССР, сохранила суверенитет и демократию (перевод — сайт Charter97.org).

Стубб отмечает, что тогда Финляндия не рассчитывала на поддержку Запада, но выстояла благодаря стойкости народа, честности элит и стратегической мудрости командующего Карла Густава Маннергейма. Несмотря на потери территории — 10% страны, включая Карелию, ограничение армии и репарации СССР — финны смогли построить успешное государство, избегая прямого конфликта с Москвой.

Сегодня Украина находится в более выгодной позиции, чем Финляндия в 1944 году, считает Стубб. У страны есть союзники, которые работают над гарантиями безопасности и экономической поддержкой. Украина может либо застрять в прошлом и жаловаться на несправедливость, либо восстановиться, бороться с коррупцией, укреплять свободу и социальную справедливость, создавая надежное будущее для страны.

Эксперты подчеркивают, что ключ к успеху — сочетание внутренней сплоченности, подготовки к обороне и прагматичного подхода к внешней политике. Финляндия показывает, что даже небольшое государство может выжить рядом с мощным соседом, если действует с умом и реализмом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com