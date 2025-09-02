закрыть
2 сентября 2025, вторник, 15:48
Украинский суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия

Украинский суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия
Фото: Суспільне Львів

Стало известно его имя.

Галицкий районный суд Львова 2 сентября избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве нардепа от «Европейской солидарности», экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия Михаилу Сцельникову. Об этом сообщило «Суспільне».

Подозреваемый в сопровождении полиции был доставлен в суд около 12.30, заседание началось после 13.00, говорится в статье.

По данным СМИ, сторона обвинения настаивала на избрании безальтернативной меры пресечения – содержания под стражей без права внесения залога. Задержанный против этого не возражал.

В 14.00 судья объявил, что Сцельникову назначен арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

В разговоре с журналистами до начала заседания подозреваемый признал, что убил Парубия. Он заявил, что хочет быть обменянным на украинских военнопленных, чтобы иметь возможность поехать в страну-агрессора Россию и найти тело своего погибшего сына. По его словам, убийство было совершено им из-за «личной мести украинским властям», и, если бы рядом был не Парубий, вероятно, он бы застрелил не его.

