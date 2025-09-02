закрыть
2 сентября 2025, вторник
«Я бы не справился с такой славой»

  • 2.09.2025, 15:37
«Я бы не справился с такой славой»
Итан Хоук

Американской актер рад, что не получил роль в «Титанике».

Американский актер Итан Хоук признался, что не жалеет о том, что проиграл Леонардо Ди Каприо главную роль в культовом фильме «Титаник», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Не думаю, что я бы справился с такой славой, как Лео», — сказал 54-летний Хоук в интервью.

Ди Каприо, которому сейчас 50 лет, сыграл Джека Доусона в историческом эпике режиссера Джеймса Кэмерона, посвященном крушению «Титаника» в 1912 году. Роль принесла актеру мировую популярность и открыла путь к крупным проектам, включая «Поймай меня, если сможешь» (2002), «Авиатор» (2004) и «Кровавый алмаз» (2006), за которые он получил номинации на «Оскар».

В то время Хоук уже был известен по фильмам «Общество мертвых поэтов» и «Перед рассветом», а в 1997 году сыграл в «Гаттаке» вместе с будущей супругой Умой Турман. Пара поженилась в 1998 году, но спустя несколько лет рассталась — развод завершился в 2005-м. «Это унизительно, даже когда о тебе говорят хорошее», — признался актер, комментируя внимание к их разрыву.

