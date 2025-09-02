«Я доказал, что все возможно» 2.09.2025, 15:44

Минчанин, переживший серьезную аварию на мототреке, вернулся в гонки и стал чемпионом.

Когда-то Андрей Коростелев из Минска профессионально занимался спортивной гимнастикой и даже дошел до звания мастера спорта, пишет Onlíner. Но в 28 лет серьезно увлекся шоссейно-кольцевыми гонками на мотоциклах, за несколько лет научился ездить как надо и отправился покорять Европу. А потом в одном из заездов случилось страшное: на высокой скорости в пилота врезался другой мотоцикл. На трек Андрей вернулся только через долгих шесть лет.

Хоть мотоциклетное движение в Беларуси — достаточно массовое явление, никакого пересечения с кольцевыми гонками практически нет. Как и нет ни одной настоящей стационарной трассы для этого вида спорта. Был когда-то трек в Боровой, но уже давно на его место пришел город. Несмотря на все это, существует команда BRT (Belarus race team), за которую и выступает Андрей Коростелев и еще три гонщика.

«Мы начинали на развязках МКАД»

Попасть в мир шоссейно-кольцевых мотогонок, не имея в доступе стационарной трассы, — задача не просто со звездочкой, а практически невыполнимая. Это все равно что разводить костер без спичек.

— Мои первые тренировки проходили на развязках МКАД, — начинает свой рассказ Андрей. — Это примерно 2008−2009 год. Был у меня мотоцикл Honda Fireblade. Но обычная езда по городу быстро наскучила, да и собираться на тусовках возле магазинов меня не прикалывало. Хотелось проехаться на коленке, хотелось какого-то спорта! Вот и поехали на МКАД. Развязки были идеальные: «гасишь» на прямой, потом торможение и затяжной поворот… И так четыре раза! Своеобразная ромашка получается, если посмотреть сверху. Потом стали подключать круговые развязки под гродненской трассой — Заславское и Раковское кольца. Даже телеметрию иногда ставили…

— Но ведь это все было нелегально?

— Ну конечно! А куда было деваться? Выбирали время, когда был самый минимальный трафик, — поздний вечер пятницы. Большинство уже отмечает начало выходных, но ведь летом на улице еще светло. Вот и было у нас этих час-полтора времени, чтоб погонять. Ставили дополнительно людей, чтоб тормозили либо нас, либо автомобилистов. За все это время никаких происшествий не случилось.

Гонки на картодромах

Спустя некоторое время Андрея пригласили принять участие уже в настоящих гонках. Пусть и на картодроме, зато все официально.

— С первой же попытки я выиграл квалификацию. Но на следующий день уехал на море в Одессу, так как билеты были куплены задолго до решения стартовать в Боровой, — отмечает собеседник. — Потом было еще пару выездов на картодром в официальных соревнованиях, и меня заметили ребята из команды Track Attack. Парни были опытнее, сказали, что я неплохо еду, и пригласили на настоящий гоночный трек в Европу.

Европейские трассы и новый опыт

Мотоспорт в европейских странах пользуется огромной популярностью. Существует большое количество специализированных трасс, на которых проходят так называемые трек-дни — тренировки за деньги.

— Первым моим настоящим треком стал немецкий Lausitzring, — продолжает свой рассказ Андрей. — А тренером — Томи Вагнер, известный специалист в наших кругах. Мы тогда ему 500 евро заплатили, чтоб он с нами денек поработал.

Для меня это, конечно, было открытием — после картодромов и развязок, — что можно так быстро ехать в полном наклоне. Я помню, что был шокирован тем, как быстро мелькает поребрик перед глазами. Для меня это был просто кайф! На второй день сразу же поехал в гонку.

В первых соревнованиях на настоящем европейском треке Андрей Коростелев занял 16-е место при более чем 50 стартовавших мотоциклов. На тот момент ему было 29 лет — немолодой возраст, чтобы начинать профессиональную карьеру мотогонщика.

— Вы пришли в мотогонки достаточно поздно. Или до этого был какой-то опыт?

— Профессионально я занимался только спортивной гимнастикой. Если говорить про мотоцикл, то весь мой опыт — это покатушки с братом по лесу на летних каникулах.

До и после

Все случилось в 2013 году в Словакии. Шел заключительный этап многочасовых гонок на выносливость — Endurance.

— На тот момент в шоссейно-кольцевых мотогонках я был уже не новичком, а опытным пилотом с приличным накатом по многим европейским трассам, — вспоминает Андрей. — В том чемпионате наша команда шла на 11-м месте из 68. Мы хотели попасть в первую десятку по итогам сезона.

Столкновение произошло сразу после старта. Хотя это было даже не столкновение… На огромной скорости в меня влетел мотоцикл венгерского гонщика. Он сильно разогнался на прямой — думаю, что скорость была около 200 км/ч. Я в первый поворот заходил и уже «лежал», как вдруг почувствовал страшный удар и потерял сознание. Этот молодой паренек в последний момент понял, что из-за высокой скорости просто не попадет в поворот, и решил спрыгнуть с мотоцикла.

Андрея отвезли в местную больницу. Врачи диагностировали множество переломов на правой ноге.

— Нога просто болталась. Внутри была каша — шесть переломов в суставе! В моменте решалось, останется у меня нога или нет, — уточняет собеседник. — Потом операция и «железо». Но мой организм его не принял, и началось отторжение. Вопрос об ампутации встал снова. Ох и намучился я тогда со всем этим. На полное лечение ушло три года. Затем еще три года — на восстановление. Я выпал из спорта на целых шесть лет.

Самое интересное, что на следующий день после трагедии с Андреем тот венгерский парень вновь попал в аварию и со сломанной рукой его доставили в ту же больницу, где лежал беларус.

Победа в чемпионате России

После возвращения в гонки спортсмен сконцентрировался на чемпионате России:

— Несколько последних лет Европа для нас закрыта. Доступными остались только треки в РФ. Уже четыре сезона гоняем всей командой BRT только там. В этом году мне впервые удалось стать чемпионом в классе SBK2. Это второй по уровню класс, выше только SBK, где выступают профессиональные гонщики на контрактах в командах.

— В России есть профессиональный мотоциклетный спорт?

— Конечно! Очень серьезный чемпионат. Настоящие гоночные трассы, спонсоры, профессиональные механики и инженеры, телевидение. Все как в Европе.

Сколько это стоит и tire-менеджмент

В команде BRT помимо Андрея еще три пилота и всего два механика. Гонщик рассказывает, что опыт позволяет прилично экономить на расходах:

— Мотоциклетный спорт никогда не был дешевым, если заниматься этим серьезно. Один выезд на этап чемпионата России в Москву или Санкт-Петербург лично мне обходится примерно в 3−4 тысячи долларов. Сюда входит дорога, зарплата механика, стартовый взнос, два комплекта шин, комплект тормозных колодок и прочие мелочи. Примерно такие же расходы и у других членов команды. Цифра могла быть и выше, но благодаря нашему опыту на некоторых моментах можно экономить. Например, на шинах. На утреннюю раскатку мы никогда не едем на «боевом» комплекте, а ставим старые покрышки. Я это в шутку называю tire-менеджментом (tire в переводе с английского означает «шина». — Прим. ред.). Плюс у нас своя база, где мы сами ремонтируем мотоциклы и готовим их к гонкам.

— Спонсоров нет совсем или кто-то все же помогает?

— Деньгами никто не помогает. Есть несколько неравнодушных к нашему делу людей, но это больше техническая помощь: моторные масла, технические жидкости, что-то из экипировки. Были предложения от одного бренда энергетических напитков на сотрудничество, но все, что они предлагали, — это несколько упаковок своего напитка на каждый выезд команды. Еще «Коммунарка» конфеты предлагала.

«С обычными байкерами у нас пересечений ноль. Даже не о чем поговорить»

Андрей признается, что к некоторой категории городских байкеров относится с большим скепсисом. Да и в целом считает, что большинство элементарно не умеют ездить:

— Я сам уже давно не езжу на мотоцикле по городу. Мне это просто не интересно. Да и опасно все это, ведь автомобилисты практически не замечают мотоцикл. Но стоит сказать, что главная опасность для наших мотоциклистов исходит от них самих! Большинство не умеют ездить, даже по посадке видно, что человек далек от базового понимания. С другой стороны, а где ему этих базовых знаний набраться? Считаю, что у нас очень легко получить права на мотоцикл. В той же Европе обязательное обучение длится намного дольше, курсанты много тренируются и так далее. А у нас даже вождение в городе не надо сдавать: пару элементов на площадке — и все. Вот и получается потом, что в стрессовой ситуации такой мотоциклист не знает, на что нажимать и куда руль крутить.

— А все эти прямотоки и ночные заезды?

— Я отношусь к таким людям как к бандитам: они реально крадут у граждан время, когда ночью летом носятся под открытыми окнами домов в жилых кварталах и банально не дают спать. Нельзя так делать, езжай на трек и гоняй там! И то, даже на гоночных треках есть ограничения по шуму выхлопа. Несутся ночью по проспекту со своими прямотоками и будят десятки тысяч людей! Ну кто вы после этого?

