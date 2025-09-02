Эрдоган: Зеленский и Путин «пока не готовы» к встрече

Эрдоган: Зеленский и Путин «пока не готовы» к встрече4
2.09.2025
- 1,048
Такой вывод турецкий лидер сделал по итогам переговоров с Путиным и телефонного разговора с Зеленским.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил вопросы войны с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
По итогам этих переговоров турецкий лидер заявил, что стороны «еще не готовы» к двусторонней встрече, сообщают Reuters и Milliyet (перевод - «Униан»).
Эрдоган отметил, что во время переговоров с Путиным в Китае и телефонного разговора с Зеленским обсуждал пути прекращения войны в Украине, но стороны «еще не готовы» к встрече лидеров.
Турецкий лидер отметил, что переговоры между российскими и украинскими официальными лицами в Стамбуле, которые состоялись в течение последних месяцев, показали, что путь к миру остается открытым. Турция выступает за «постепенное повышение уровня переговоров», чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты, добавив, что любая инициатива в конце концов должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия еще не созданы.