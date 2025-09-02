закрыть
РФ заставили снизить цену нефти для Индии и Китая

  • 2.09.2025, 15:54
  • 3,050
РФ заставили снизить цену нефти для Индии и Китая

Москва торгует в убыток.

Представители Вашингтона обвиняют Индию в том, что она наживается, покупая со скидкой российскую нефть и продавая по рыночным ценам полученное из нее топливо (попутно обеспечивая деньгами «военную машину Путина»). Но введение Соединенными Штатами 50%-ных пошлин против Индии (вкупе с санкциями Евросоюза против индийского НПЗ «Роснефти») привело к увеличению скидки, то есть сделало российскую нефть еще более дешевой для покупателей, включая Китай, который стал перехватывать часть индийских поставок. Это и хорошо, говорят эксперты, ведь смысл в том, чтобы Россия зарабатывала меньше нефтедолларов,

Скидка на нефть марки Urals выросла до $3-4 за баррель по отношению к Brent (с учетом доставки), рассказали Bloomberg люди, получившие ценовые предложения от российских поставщиков для партий, которые будут отгружены в Индию в конце сентября и октябре. Между тем, еще на прошлой неделе Urals предлагался примерно на $2,5 дешевле, а в июле – и вовсе всего на $1 за баррель.

По сравнению с аналогичным сортом из Омана Россия дает скидку $7 за баррель, и индийским НПЗ сложно отказаться от такого привлекательного предложения, пишет The Wall Street Journal. Сейчас баррель Urals обходится им на $1 меньше, чем когда Белый дом пригрозил повысить пошлины с 25% до 50%.

Привлеченные скидками и некоторым замешательством индийских нефтепереработчиков в первой половине августа, к покупке партий Urals подключились китайские компании, которые традиционно получают другие сорта – дальневосточные и арктические. Китайские закупки нефти с поставкой в октябре выросли почти в 10 раз по сравнению с партиями, приобретавшимися с поставкой в сентябре, – с 50 до почти 420 тысяч баррелей в сутки, рассказал WSJ Том Рид, вице-президент Argus Media.

С обвинениями в адрес Индии выступали советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро и министр финансов США Скотт Бессент. Министр нефти Хардип Пури ответил им в понедельник, что покупка Индией российской нефти помогла предотвратить катастрофический скачок цен на сырье. Страна не нарушает международных норм, соблюдает ценовой потолок и не заслуживает обвинений в «отмывании» (по выражению Наварро) российской нефти, заявил Пури.

Запрет на покупку нефти у России только поднимает котировки, а западные санкции и ценовой потолок вводились для того, чтобы «не дать Кремлю на ней зарабатывать», говорит декан Лондонской школы бизнеса Сергей Гуриев. «Многие это критикуют, но на самом деле это и есть задуманный эффект. Индия может зарабатывать — Россия нет», – отметил он.

