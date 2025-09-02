В Судане уничтожен поставленный из Беларуси самолет: появились спутниковые снимки 1 2.09.2025, 15:58

2,156

Самолет стоял рядом с военным ангаром.

Появились спутниковые снимки с уничтоженным в мае бывшим бортом белорусской авиакомпании Rubystar в Порт-Судане.

Daily Mail в своём сюжете подробноразобралиатаки беспилотников ополченцев RSF на объекты критической инфраструктуры в Порт-Судане с 4 по 7 мая, заметил «ОтВинта».

Оказывается, Ил-76ТД (рег. ST-DIL) Kush Aviation находился на авиабазе Осман Дигна, расположенной на территории международного аэропорта Порт-Судан. Судя по всему, на ранее опубликованном мною снимке, самолёт стоял рядом с военным ангаром.

Прицельная атака беспилотников RSF по авиабазе правительственных сил наносилась 4 мая. После неё спутниковая система обнаружения пожаров NASA на протяжении двух дней фиксировала два тепловых следа над авиабазой. Как итог — почти полностью сгоревшие самолёт и ангар.

