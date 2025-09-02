закрыть
Нидерланды перешли на четырехдневную рабочую неделю

Нидерланды перешли на четырехдневную рабочую неделю

К какому эффекту для бизнеса это привело.

Средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 32,1 часа. На такие изменения во многом повлияли женщины, активнее включившиеся в рабочую силу страны.

В Нидерландах убеждены: 32 часа в неделю вполне достаточно, чтобы бизнес процветал, а работники успевали выполнять свои служебные обязанности. Об этом сообщает издание Fortune.

Более того, такой подход помогает удерживать специалистов на рынке труда. В ряде стран, включая США, женщины часто покидают работу из-за обязательного возвращения в офис, а Нидерланды сумели учесть этот фактор.

Местные работники отмечают, что четырехдневная рабочая неделя позволяет поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью, а также пользоваться гибким графиком. Вместо переутомления и профессионального выгорания люди могут работать более продуктивно. В результате старшее поколение дольше остается на рынке труда, а работники имеют возможность строить длительную карьеру в выбранной отрасли.

Особое внимание в стране уделяют семейным моделям. Популярна так называемая схема «полтора», когда один родитель работает полный рабочий день, а другой — неполный. Это позволяет лучше распределять рабочую нагрузку и совмещать карьеру с заботой о семье.

Нидерланды далеко не единственные европейские государства, где сокращают рабочую неделю. В Австрии и Дании сотрудники в среднем трудятся 34 часа в неделю, а тестовые проекты четырехдневки проходят в Германии и Великобритании.

