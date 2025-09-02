Лукашисты нашли виноватых в дефиците картофеля 3 2.09.2025, 16:14

Правда, их версия разошлась с предложенной диктатором.

«Власти» наконец выяснили, кто виноват в недавнем исчезновении стратегического белорусского овоща. Правда, их версия разошлась с предложенной Лукашенко.

Как сообщает провластная газета «Рэспублiка», Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело расследование и выяснило, что несколько белорусских фермеров, заключивших договоры поставки с белорусскими торговыми сетями, не выполнили их, а продали картофель за границу, заметила «Салідарнасць».

«При этом никто не освобождал их от обязанности отгружать продукцию по договорам, заключенным с торговыми организациями... В то же время производители начали мошенничать, ставя экономический интерес на первое место в сбыте. Это привело к дефициту на внутреннем рынке весной», сообщает «Республика».

Среди нарушителей были названы фермерские хозяйства «Яблоневый сад» из Гомельской области, «Журавлиный крик» из Минской области, РУП «Толочинский консервный завод» из Витебской области, КХ Пакуша И. А. и даже фермерское хозяйства «Горизонт Мостовского района», которым руководит депутат райсовета. Последнее, правда, после предписания выполнило-таки свои обязательства, говорится в статье.

Итак, преступление века «раскрыто»! В исчезновении картошки по всей стране оказались виноваты «несколько фермеров». И дело даже не в том, что они поставили «экономический интерес на первое место» (что в Беларуси само по себе преступление), а в том, с какой циничностью тем самым подставили правителя с его «мудрым» экспериментом по сдерживанию цен.

Как мы помним, Лукашенко в дефиците картошки видел ни много ни мало, а целый политический заговор:

— Всего хватает у нас. Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело, бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что вот президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась. Мы все это знаем, понимаем, но я не приемлю таких вещей, — заявил правитель в июне.

А на днях, прогуливаясь по полям Могилевской области, вновь корил заговорщиков:

— Семена предлагали продать весной. Я говорю: вы что, с ума сошли? Ну, потерпим уже… Оказывается, там дело не в картофеле было, а в чьих-то головах, которые сегодня в тюрьме сидят, — очередной раз прокомментировал он случившийся дефицит.

Впрочем, о «сидящих головах» до сих пор ничего не известно. Сообщалось лишь, что за срыв поставок из стабилизационных фондов по уже заключенным договорам введена административная ответственность. Самое большое, что грозит нарушителям — наложение штрафа: на должностное лицо в размере от 5 до 12 базовых величин, а также 20–200 базовых величин для юридического лица.

В общем, «заговор» «раскрыт».

