От дружбы к кризису: как менялись отношения США и Индии

2.09.2025, 16:20

Пекин и Москва не могут заменить Вашингтон.

Спустя несколько месяцев после начала второго срока президента США Дональда Трампа отношения Америки и Индии оказались на самом низком уровне за 25 лет. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, по сообщениям СМИ, уже два месяца игнорирует звонки американского лидера, пишет The Converstaion (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для разрыва стало резкое охлаждение в торговой сфере. Трамп назвал торговлю с Индией «катастрофой» и пригрозил пошлиной в 27% – выше, чем для Китая. Позже тарифы выросли до 50%, а переговоры по сделке были заморожены.

Ситуацию осложнил кризис в Кашмире. После теракта, в котором погибли 26 человек, Индия нанесла удары по предполагаемым лагерям боевиков в Пакистане. Конфликт быстро обострился, но стороны согласились на прекращение огня 10 мая. Однако Трамп публично приписал себе роль посредника и заявил, что Индия и Пакистан скоро встретятся с ним для решения спора.

Это вызвало гнев Нью-Дели. Индия традиционно отвергает международное вмешательство в вопрос Кашмира. Тем не менее Трамп продолжал настаивать, а позже попросил Моди встретиться с пакистанским генералом Асымом Муниром. Моди отказал, и с тех пор лидеры не разговаривали.

Теперь Индия ищет новые опоры. Моди посетил Китай и встретился с лидером Си Цзиньпином, а также провел долгий разговор с Путиным. Однако Пекин и Москва не могут заменить Вашингтон по уровню инвестиций, технологий и оборонного сотрудничества.

Эксперты говорят — если Моди не удастся восстановить диалог с Трампом, Индия столкнется с тяжелыми экономическими и дипломатическими последствиями.

