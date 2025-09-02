закрыть
«И эти запреты мы как-нибудь обойдем»

1
  • 2.09.2025, 16:33
«И эти запреты мы как-нибудь обойдем»

Учителя, ученики и родители — о запрете мобильных телефонов в школе.

В белорусских школах запретили использовать мобильные телефоны — как ученикам, так и учителям. Ex-press.by спросил читателей: «Как вы относитесь к этим нововведениям?»

Анна, учительница начальных классов:

— Без телефона не проверишь расписание и не ответишь на срочные сообщения. Завучу придется бегать по этажам и классам, чтобы дать распоряжение. Принципиально не буду пользоваться телефоном — посмотрим, что из этого выйдет.

Павел, ученик 9 класса:

— Я думал, что буду скучать по телефону, но оказалось, что уроки стали интереснее. Мы начали больше общаться друг с другом, а не только в чатах. Правда, почти у каждого из нас есть второй телефон.

Екатерина, учительница английского языка:

— Сначала я переживала, что не смогу использовать телефон для поиска информации. Но теперь понимаю: это все можно обойти — дети же обходят. Мы ищем ответы вместе, обсуждаем, а не просто гуглим. Это сближает. Поэтому и эти запреты мы как-нибудь обойдем.

Алексей, ученик 11 класса:

— Мне не нравится, что нельзя использовать телефон даже между уроками. Иногда нужно быстро проверить что-то важное. Я не замечаю, что стал меньше отвлекаться — раздражает сам факт, что кто-то решает за меня.

Ольга, мама ученика 7 класса:

— Мой сын стал меньше сидеть в телефоне, больше рассказывает о школе, стал более общительным. Но я переживаю, что не могу быстро с ним связаться.

Дмитрий, учитель физики:

— Я заметил, что ученики стали более сосредоточенными. Мы начали проводить больше экспериментов и обсуждений — это улучшило атмосферу на уроках. А моя дочка, ученица 10 класса, говорит, что сначала было трудно без телефона, но привыкла. Правда, признается: все равно постоянно думают о том, что там, в телефоне.

Наталья, Краков:

— В польских школах телефоны не запрещены полностью, а лишь ограничены на уроках. Учителя отмечают, что ученики стали меньше отвлекаться на соцсети, но родители иногда переживают из-за срочной связи с детьми. Однако всегда можно списаться или созвониться на перемене.

