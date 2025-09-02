NSJ: Украина превзошла Россию 2.09.2025, 16:50

Есть три главных фактора.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, Кремль рассчитывал на быструю победу. При явном превосходстве в ресурсах Москва ожидала завершить операцию за недели. Тем не менее Украина продолжает обороняться и наносить удары, демонстрируя эффективность, о которой мало кто мог подумать, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Есть три основных фактора превосходства:

1. Контроль над территориями.

Россия по-прежнему контролирует около 19–20% Украины, в основном на востоке и юге, однако Киев сохранил столицу, ключевые промышленные регионы и порты. Для Москвы это стало неожиданностью: вместо «блицкрига» — затяжная война.

2. Контрнаступления.

Украина доказала способность к неожиданным ударам. В 2022 году она освободила более 3000 км² в Харьковской области, вернув города Купянск, Изюм и Балаклею. На юге силы ВСУ провели операцию в Херсонском направлении, а в 2024 году временно заняли почти 800 квадратных километров в Курской области РФ.

3. Тайные операции.

Самым громким эпизодом стала операция «Паутина» в июне 2025 года. Украинская СБУ атаковала пять российских авиабаз (Белая, Дягилево, Иваново-Северный, Оленья и Украинка), используя более 100 FPV-дронов, тайно доставленных на территорию России. Атака распространилась на пять часовых поясов и вывела из строя до 40 стратегических бомбардировщиков, среди которых Ту-95 и Ту-22М3.

Эта дерзкая операция стала символом асимметричной войны и показала, что даже в условиях численного и экономического перевеса России Украина способна на результативные действия.

Хотя конфликт далек от завершения, уже ясно: планы Москвы на «молниеносную победу» провалились.

