закрыть
2 сентября 2025, вторник, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NSJ: Украина превзошла Россию

  • 2.09.2025, 16:50
NSJ: Украина превзошла Россию

Есть три главных фактора.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, Кремль рассчитывал на быструю победу. При явном превосходстве в ресурсах Москва ожидала завершить операцию за недели. Тем не менее Украина продолжает обороняться и наносить удары, демонстрируя эффективность, о которой мало кто мог подумать, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Есть три основных фактора превосходства:

1. Контроль над территориями.

Россия по-прежнему контролирует около 19–20% Украины, в основном на востоке и юге, однако Киев сохранил столицу, ключевые промышленные регионы и порты. Для Москвы это стало неожиданностью: вместо «блицкрига» — затяжная война.

2. Контрнаступления.

Украина доказала способность к неожиданным ударам. В 2022 году она освободила более 3000 км² в Харьковской области, вернув города Купянск, Изюм и Балаклею. На юге силы ВСУ провели операцию в Херсонском направлении, а в 2024 году временно заняли почти 800 квадратных километров в Курской области РФ.

3. Тайные операции.

Самым громким эпизодом стала операция «Паутина» в июне 2025 года. Украинская СБУ атаковала пять российских авиабаз (Белая, Дягилево, Иваново-Северный, Оленья и Украинка), используя более 100 FPV-дронов, тайно доставленных на территорию России. Атака распространилась на пять часовых поясов и вывела из строя до 40 стратегических бомбардировщиков, среди которых Ту-95 и Ту-22М3.

Эта дерзкая операция стала символом асимметричной войны и показала, что даже в условиях численного и экономического перевеса России Украина способна на результативные действия.

Хотя конфликт далек от завершения, уже ясно: планы Москвы на «молниеносную победу» провалились.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов