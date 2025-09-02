Карликовая планета Квавар удивила ученых 2.09.2025, 17:11

Она может иметь еще одно невозможное кольцо.

Карликовая планета Квавар, которая находится в среднем на расстоянии 6,5 млрд км от нас, в поясе Койпера, за орбитой Нептуна, продолжает удивлять астрономов. Этот далекий мир – это довольно необычная карликовая планета. Она имеет яйцевидную форму, а также спутник и два кольца.

Но эти кольца находятся не там, где должны быть. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Research Notes of the AAS, провели новое наблюдение за карликовой планетой Квавар.

Они считают, что у этого странного мира должно быть либо еще одно кольцо, либо еще один спутник, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Карликовая планета Квавар находится так далеко от нас, что ее очень сложно изучать. Она имеет диаметр примерно 1100 км. Вокруг странного мира с двумя кольцами вращается спутник Вейвот диаметром примерно 160 км. Спутник находится на расстоянии примерно 14 500 км от карликовой планеты. Для сравнения Луна находится в среднем на расстоянии почти 390 000 км от нас.

В Солнечной системе хорошо видимыми кольцами обладает планета Сатурн. Но планеты Юпитер, уран и Нептун, а также карликовая планета Хаумеа и некоторые астероиды также имеют кольца. Но эти кольца размещены в пределах особенного расстоянии от своих миров, которое называется прелом Роша. Внутри этого предела планеты и объекты могут удерживать кольца в стабильном состоянии своей гравитацией. Но у карликовой планеты Квавар кольца находятся за пределом Роша и это сложно объяснить.

Во время исследования карликовой планеты Квавар ее внешнее кольцо QR1 должно было затмить свет звезды UCAC4 376-136839. Таким образом ученые надеялись получить больше информации о карликовой планете. Но оказалось, что нечто еще закрывает собой свет звезды на короткое время.

Художественная иллюстрация: IFLS

Ученые считают, что это может быть второй спутник карликовой планеты или же еще одно невозможное кольцо, которое также находится за пределом Роша. Хотя астрономы не могут исключить наличие второго спутника, который если существует, то примерно в 22 раза более тусклый чем Вейвот, все же они склоняются больше к существованию третьего кольца.

Фото: NASA

Расчеты ученых показывают, что если еще один спутник существует, то он находится на расстоянии примерно 5700 км от карликовой планеты Квавар. При этом данный спутник должен находиться с Вейвотом в орбитальном резонансе 7:2. Это означает, что на каждые два оборота спутника Вейвот приходится 7 оборотов неизвестного спутника.

По словам ученых, внешнее кольцо QR1 и внутреннее кольцо QR2 могут быть подвержены влиянию орбитального резонанса. В частности, на кольцо QR1 скорее всего влияют как вращение карликовой планеты, так и Вейвот. Это может объяснить то, что кольца карликовой планеты Квавар находятся не там, где должны быть.

Теперь ученые попытаются с помощью космического телескопа Уэбб обнаружить либо третье кольцо, либо невидимый спутник.

