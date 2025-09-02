В Польше планируют ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции
- 2.09.2025, 17:16
От двух до 12 лет.
В Польше могут ужесточить наказание за организацию нелегального перехода границы. За это будет грозить от двух до 12 лет лишения свободы (сейчас за это назначают от 6 месяцев до 8 лет).
Новая норма сдержится в предложенных президентом Каролем Навроцким поправках к закону о помощи украинским беженцам и к другим законам, пишет Most.
Изменения связаны с тем, что нынешняя система наказаний не останавливает контрабандистов. Пресс-секретарь Погранслужбы Анджей Юзьвяк сообщил изданию Rzeczpospolita, в 2025 году задержано 360 курьеров и организаторов перевозки людей, из них почти 240 — у границы с Беларусью. За весь прошлый год было около 600 таких задержаний.
Максимальное наказание за незаконное пересечение границы с использованием насилия, угрозы, обмана или во взаимодействии с другими людьми также предлагается ужесточить — с трех до пяти лет.