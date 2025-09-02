Белорус стал фудблогером и покорил Сеть своим выражением лица и простыми рецептами

Белорус стал фудблогером и покорил Сеть своим выражением лица и простыми рецептами2
- 2.09.2025, 17:37
- 2,564
Его видео набирают десятки миллионов просмотров.
Идеи для быстрых перекусов 30-летнего Антона Королева набирают не просто миллионы, а даже десятки миллионов просмотров, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Неизменно серьезное выражение лица блогера стало его фирменной чертой, своеобразным брендом видео.
Не все знают (хотя внимательные зрители по упаковкам продуктов могут догадаться о стране и даже регионе), что блогер родом из Беларуси, из города Кобрин Брестской области.
В тикток-аккаунте Антона Королева под названием «Самовар» уже более 250 тысяч подписчиков и десятки миллионов просмотров.
@korolev_production
Эти пельмени подают в мишленовских ресторанах 🤌 Ищи все подробности в тг♬ оригинальный звук - САМОВАР