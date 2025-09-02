закрыть
2 сентября 2025, вторник
«Пора перейти от слов к действиям»

2
  • 2.09.2025, 17:40
  • 1,108
США и НАТО должны задействовать все рычаги давления на Кремль.

Две недели назад, в ночь саммита Трампа и Путина на Аляске, Россия нанесла один из самых разрушительных ударов по Украине, обстреляв мирных жителей. С тех пор атаки лишь усилились. Пять дней назад 600 дронов и ракет обрушились на Киев, убив 25 человек, включая четверых детей, и ранив сотни, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинской разведки, Россия планирует выпустить ещё 80 тысяч дронов за четыре месяца — почти 700 в день. Помимо бомбардировок, Кремль прибегает к политическим убийствам. В субботу в центре Львова был застрелен бывший спикер Рады Андрей Парубий, известный как последовательный противник Путина. Убийцу задержали, а заказчиком называют ФСБ. В воскресенье Кремль пытался сорвать посадку самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии при помощи помех GPS.

Несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, обещавшего «закончить войну за 24 часа», Путин демонстрирует нежелание идти на мир. Даже после сокращения срока ультиматума с 50 до 10 дней, он использовал встречу на Аляске лишь для затягивания времени и отказался говорить с Зеленским.

Эксперты считают, что пора перейти от слов к действиям. Предлагаются три шага:

— Усилить санкции против поставщиков технологий для российского ВПК, ликвидировать обходные схемы.

— Ликвидировать «теневой флот», который перевозит российскую нефть и газ в Китай, Индию, Бразилию. Конфискация судов и ужесточение контроля лишат Россию ключевых доходов.

— Принять «Закон о санкциях против России», уже имеющий большинство в Конгрессе. Он поставит перед выбором страны, сотрудничающие с Москвой: Запад или Кремль.

Путин продолжает войну под маской переговоров. США и НАТО должны задействовать все рычаги давления, чтобы прекратить кровопролитие и заставить Кремль пойти на мир.

